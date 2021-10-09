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Чи закінчилася наша історія? Вибувший учасник "Холостячки 2" заінтригував заявою

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Субота 09 жовтня 2021 11:03
Чи закінчилася наша історія? Вибувший учасник "Холостячки 2" заінтригував заявою Васко Младенов (фото: instagram.com/vaskomladenov)
Автор: Марина Настевич

Після 4-го випуску романтичного реаліті "Холостячка 2", який вийшов в ефір 8 жовтня, шоу покинули два учасники - Богдан Коломейко і Власко Младенов. Злата Огневич на церемонії троянд не вручила бутоньєрку чемпіону Болгарії з тенісу і зізналася, що дійсно має до нього теплі почуття, але тільки вони "більш дружні, ніж романтичні".

У своєму Instagram Васко поділився своїми емоціями після вильоту з проекту, а також зробив інтригуючу заяву про головну героїню.

Чоловік опублікував також фото, на якому вони зі Златою відображені в обнімку і дивлячись один одному в очі.

Чи закінчилася наша історія? Вибувший учасник &quot;Холостячки 2&quot; заінтригував заявою

Васко Младенов планує творчий союз зі Златою Огневич (фото: instagram.com/vaskomladenov)

Він подякував Огневич за всі емоції і враження, що випробував за час участі в шоу, і назвав цей час казкою.

"Злата, цей текст я спочатку хотів відправити тобі особисто... Але подумав, що мені нічого соромитися і вирішив їм поділитися не тільки з тобою, але і з усіма, хто стежив за нашою історією. Вони цього заслуговують. Ця казка була неймовірно красивою, шалено емоційною і воістину чарівною, хоч і тривала недовго. Спасибі тобі за ту палітру емоцій, які я випробував за ці 4 епізоди. Мені подобалися наші розмови, жарти і легкість нашого спілкування. Наше знайомство, незабутні побачення, троянди, посмішки, аромати, одкровення, рояль, пісні, танці, тіні, погляди... Ти мене надихнула на творчий порив, який вийде в світ днями і я тобі вдячний за це", - поділився Младенов.

Після чого спортсмен натякнув, що їх зі Златою історія ще не закінчилася і в майбутньому у них можливий творчий союз.

"Сьогодні я покинув проект, але чи закінчилася наша з тобою історія? Романтична - так. Творча? Подивимося..." - написав Васко.

Чи закінчилася наша історія? Вибувший учасник &quot;Холостячки 2&quot; заінтригував заявою

Васко Младенов покинув шоу "Холостячка 2" в 4 випуску (фото: instagram.com/vaskomladenov)

Також він побажав співачці знайти свою любов і зізнався, що зміг знайти на проекті друзів серед учасників.

"Я щиро бажаю тобі знайти ту людину, з якою тобі буде добре у всьому і побачивши яку, твої метелики в животі будуть пурхати, змушуючи тебе задихатися від ніжності. На цьому проекті я випав з ритму свого життя на час, але придбав незамінний досвід і познайомився з прекрасними людьми, багатьох з яких можу назвати своїми друзями. Як абсолютно незнайомі і абсолютно різні чоловіки за короткий час могли стати мені близькими товаришами? Не знаю, але це сталося... З кимось я спілкувався більше, з кимось менше, але я ціную кожного", - зазначив чоловік.

Тенісист підкреслив, що завжди був чесним на проекті.

"Те, що можу сказати точно, що на мені не було масок і я не грав роль. Я був собою, як втім і завжди, неважливо в соц. мережах, на ТБ або в житті. Думаю, це видно... Одна глава мого життя закінчується, інша починається. The show must go on", - підсумував Младенов.

Нагадаємо, раніше учасник "Холостячки 2", чемпіон Болгарії з тенісу Васко Младенов зізнався, що готовий стати супергероєм для коханої дівчини, і розповів, як Злата Огневич надихнула його на написання пісні.

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