Я і не помітила: Каменських зробила чесне зізнання зі спальні про своє нове захоплення

Настя позує в піжамі на ліжку в готельному номері. На ній немає ні грама макіяжу.

"Спробуйте вгадати по фото мій улюблений колір в цьому сезоні. Мені здається, смарагдовий личить всім. Такий глибокий, благородний, красивий. Тому я і не помітила, як почала скуповувати все в цьому кольорі. З Іспанії додому зі мною у валізі їхав оксамитовий жакет, в цьому ж кольорі замовила светр", - зізналася Настя, яка не приховує, що любить шопінг і стежить за модними тенденціями в світі.

Настя Каменських заявила, що смарагдовий - її фаворит (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники зірки зійшлися на думці, що смарагдовий колір неймовірно підходить співачці і закидали її компліментами в коментарях під постом.

Настя, тобі дуже личить смарагдовий колір. Супер

Красива

Шикарна

Настя, ти прекрасна

Настя, ти справжня і природна, а також дуже красива від природи!

Смарагдовий вам дуже до лиця

Краща

Ви красуня, а халатик - мрія

Ідеальним продовженням дня став шопінг у великому моллі. Настя була щаслива від того, що коханий повіз її займатися найулюбленішим дівчачим заняттям – купувати обновки.

Настя Каменських в захваті від шопінгу в Дубаї (фото: instagram.com/kamenskux)