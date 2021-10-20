Я и не заметила: Каменских сделала чесное признание из спальни о своем новом увлечении

Настя позирует в пижаме на кровати в отельном номере. На ней нет ни грамма макияжа.

"Попробуйте угадать по фото мой любимый цвет в этом сезоне. Мне кажется, изумрудный идет всем. Такой глубокий, благородный, красивый. Поэтому я и не заметила, как начала скупать все в этом цвете. Из Испании домой со мной в чемодане ехал бархатный жакет, в этом же цвете заказала свитер", - призналась Настя, которая не скрывает, что любит шоппинг и следит за модными тенденциями в мире.

Настя Каменских заявила, что изумрудный - ее фаворит (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники звезды сошлись во мнении, что изумрудный цвет невероятно подходит певице и забросали ее комплиментами в комментариях под постом.

Настя, тебе очень идет изумрудный цвет. Супер

Красивая

Шикарная

Настя, ты прекрасная

Настя, ты настоящая и естественная, а также очень красивая от природы!

Изумрудный Вам очень к лицу

Лучшая

Вы красавица, а халатик – мечта

Идеальным продолжением дня стал шоппинг в крупном молле. Настя была счастлива от того, что любимый повез ее заниматься самым любимым девчачьим занятием – покупать обновки.

Настя Каменских в восторге от шоппинга в Дубае (фото: instagram.com/kamenskux)