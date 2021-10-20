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Я и не заметила: Каменских сделала чесное признание из спальни о своем новом увлечении

Автор: Styler

Настя Каменских сейчас находится в ОАЄ, в Дубае, где не только отдыхает, но и работает. Компанию певице составил ее муж Потап, с которым они стараются проводить как можно больше времени вместе. Певица уже сообщила, что успела оценить местній шоппинг и назвала его идеальным – ни в Европе, ни в США нет такого выбора и ассортимента, как в Эмиратах.

В Instagram она показала свое утро и похвасталась уютным и стильным изумрудным домашним костюмом.

Настя позирует в пижаме на кровати в отельном номере. На ней нет ни грамма макияжа.

"Попробуйте угадать по фото мой любимый цвет в этом сезоне. Мне кажется, изумрудный идет всем. Такой глубокий, благородный, красивый. Поэтому я и не заметила, как начала скупать все в этом цвете. Из Испании домой со мной в чемодане ехал бархатный жакет, в этом же цвете заказала свитер", - призналась Настя, которая не скрывает, что любит шоппинг и следит за модными тенденциями в мире.

Настя Каменских заявила, что изумрудный - ее фаворит (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники звезды сошлись во мнении, что изумрудный цвет невероятно подходит певице и забросали ее комплиментами в комментариях под постом.

  • Настя, тебе очень идет изумрудный цвет. Супер
  • Красивая
  • Шикарная
  • Настя, ты прекрасная
  • Настя, ты настоящая и естественная, а также очень красивая от природы!
  • Изумрудный Вам очень к лицу
  • Лучшая
  • Вы красавица, а халатик – мечта

Идеальным продолжением дня стал шоппинг в крупном молле. Настя была счастлива от того, что любимый повез ее заниматься самым любимым девчачьим занятием – покупать обновки.

Настя Каменских в восторге от шоппинга в Дубае (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее Настя Каменских покорила горячим образом в латексном мини с известным красавцем-мужчиной.

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Настя КаменскихПотап