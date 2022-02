Чим запам'ятався концерт Каньє Уеста, присвячений виходу нового альбому

Шанувальники, які дивилися пряму трансляцію з самого початку, провели перші дві години і 45 хвилин, спостерігаючи за безперервним пульсуючим серцебиттям, перш ніж почалася основна частина події.

На сцені був відтворений будинок, де пройшло дитинство Йе, а всередині нього палав вогонь, сам репер, здавалося, ходив по воді. Судячи з усього це було відсилання до біблійних мотивів. Будинок вже з'являвся під час презентацій Каньє - коли він представляв перший альбом Donda в Чикаго.

Не обійшлося і без згадки колишньої дружини Уеста.

"Я вийшла заміж за кращого репера всіх часів. До того ж він найбагатший темношкірий в Америці. Справжній талант, справжній геній. Він подарував мені чудових дітей", - прозвучали слова Кім Кардашьян перед треком "Sci-Fi".

Це була частина монологу Кардашян з її виступу на Saturday Night Light. До речі, там же працює її нинішній молодий чоловік Піт Девідсон, з яким у Каньє конфлікт.

Цікаво, що в треку "Eazy" є рядки, присвячені Девідсону: "Бог врятував мене від тієї аварії, щоб я міг надерти зад Піту Девідсону".

Презентацію Donda 2 відвідали знаменитості: Ілон Маск, Френч Монтана, Рік Росс та інші зірки.

Elon Musk is hanging out with French Montana and Rick Ross talking crypto at Kanye West’s DONDA 2 event tonight pic.twitter.com/CZXIkMps76

На презентації Каньє виступили багато відомих виконавців: Аліша Кіз, репер The Game, Джек Харлоу, хіп-хоп-тріо Migos, Тревіс Скотт та інші.

В одному з треків до Йе приєднався Мерилін Менсон.

Одним з найбільш пам'ятних моментів концерту став збій мікрофона Уеста. Спочатку Каньє замінив його, а потім психанул і кинув мікрофон у воду.

У соцмережах люди жартували, що саме Піт Девідсон керував звуком під час виступу.

Did Kanye know Pete was running the sound boards at the Donda 2 event? pic.twitter.com/RsiyLTWtRo