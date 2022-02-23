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Чим запам'ятався концерт Каньє Уеста, присвячений виходу нового альбому

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Майами, Середа 23 лютого 2022 15:03
Чим запам'ятався концерт Каньє Уеста, присвячений виходу нового альбому На концерті не все було гладко (фото: Getty)
Автор: Сергій Кулик

У ніч з 22 на 23 лютого Каньє Уест або, як артист сам себе називає Йе, презентував альбом Donda 2. Захід проходив у Майамі на стадіоні.

Саму презентацію Каньє транслювати на своєму YouTube-каналі.

Шанувальники, які дивилися пряму трансляцію з самого початку, провели перші дві години і 45 хвилин, спостерігаючи за безперервним пульсуючим серцебиттям, перш ніж почалася основна частина події.

На сцені був відтворений будинок, де пройшло дитинство Йе, а всередині нього палав вогонь, сам репер, здавалося, ходив по воді. Судячи з усього це було відсилання до біблійних мотивів. Будинок вже з'являвся під час презентацій Каньє - коли він представляв перший альбом Donda в Чикаго.

Чим запам'ятався концерт Каньє Уеста, присвячений виходу нового альбому

Не обійшлося і без згадки колишньої дружини Уеста.

"Я вийшла заміж за кращого репера всіх часів. До того ж він найбагатший темношкірий в Америці. Справжній талант, справжній геній. Він подарував мені чудових дітей", - прозвучали слова Кім Кардашьян перед треком "Sci-Fi".

Це була частина монологу Кардашян з її виступу на Saturday Night Light. До речі, там же працює її нинішній молодий чоловік Піт Девідсон, з яким у Каньє конфлікт.

Цікаво, що в треку "Eazy" є рядки, присвячені Девідсону: "Бог врятував мене від тієї аварії, щоб я міг надерти зад Піту Девідсону".

Презентацію Donda 2 відвідали знаменитості: Ілон Маск, Френч Монтана, Рік Росс та інші зірки.

На презентації Каньє виступили багато відомих виконавців: Аліша Кіз, репер The Game, Джек Харлоу, хіп-хоп-тріо Migos, Тревіс Скотт та інші.

В одному з треків до Йе приєднався Мерилін Менсон.

Чим запам'ятався концерт Каньє Уеста, присвячений виходу нового альбомуОдним з найбільш пам'ятних моментів концерту став збій мікрофона Уеста. Спочатку Каньє замінив його, а потім психанул і кинув мікрофон у воду.

У соцмережах люди жартували, що саме Піт Девідсон керував звуком під час виступу.

17 з виконаних треків нові, і вони увійдуть до альбому Donda 2. Плюс в презентації були також старі композиції.

Каньє Уест обіцяв, що альбом Donda 2 вийде не на стриминговых платформах, а на його власному плеєрі.

Своє рішення Каньє виправдав тим, що музиканти отримують зі стрімінгів всього 12% зароблених грошей.

"Альбому не буде у Apple, Amazon, Spotify або YouTube. Сьогодні артисти отримують лише 12% грошей, які робить індустрія. Настав час звільнити музику від цієї системи гноблення. Прийшов час взяти контроль в свої руки і побудувати свою систему. Переходь на stemplayer.com прямо зараз і роби замовлення", - заявив репер.

Stemplayer.com - це сайт, де продається кишеньковий плеєр Stem Player з об'ємом пам'яті в 8 ГБ. Він коштує 200 доларів і дозволяє мікшувати треки: прибирати вокал, прискорювати і реверсувати запис, зациклювати окремі шматки.

"Ми заробили 2 млн доларів [на продажу плеєра] за 24 години. Бог милостивий. Спасибі, хлопці, що ви приєдналися", - заявив Каньє 21 лютого.

Раніше ми писали про те, що Каньє Уест висунув три умови для розлучення з Кім Кардашьян, але вона їх відкинула

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