Забороняють виходити заміж і заводити дітей: Брітні Спірс шокувала заявою

Прониклива 30-хвилинна промова Брітні Спірс стала справжнім одкровенням. Так, співачка розповіла, що через опікунство не має права народжувати дітей і виходити заміж, а також що постійно відчуває себе нещасною, загнаною і травмованою.

"Я хочу, щоб у мене була можливість вийти заміж і завести дітей. Мені поставили внутрішньоматкову спіраль, яка не дозволяє мені завагітніти. Зараз я хочу видалити її, вийти заміж і народити дитину, але команда опікунів не дозволяє мені це зробити. Вони не хочуть, щоб у мене були ще діти. Це опікунство приносить мені набагато більше шкоди, ніж користі. Я заслуговую на те, щоб у мене було життя!", - заявила співачка.

Брітні Спірс і Сем Асгарі (фото: instagram.com/britneyspears)

Як запевняє Брітні, їй навіть не дозволяють їздити в одній машині з її бойфрендом Семом Асгарі. Спірс вважає, що опікунство буквально позбавляє її права на особисте життя.

Також Брітні проти її волі стали давати літій. "Це сильний наркотик. Якщо його приймати більше п'яти місяців, може розвинутися розумова неповноцінність. Я відчувала себе ніби п'яною, не могла ні про що поговорити ні з мамою, ні з татом. За мною дивилися шість різних медсестер", - скаржиться в промові Спірс.