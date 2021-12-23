Завтра суд: Репяхова зізналася, чим закінчився скандал з Павліком, і зробила оголошення

"Наша сім'я стала міцнішою! Криза у відносинах має два очевидних напрямки свого вирішення: пара може завершити своє існування і розійтися або вийти на більш високий рівень", - заявила Катерина.

Катерина показала фото з чоловіком з сімейного архіву (фото: instagram.com/repyahovakate)

Вона додала, що багато сімейних пар лякаються кризи як явища.

"Стоячи на місці складніше зробити стрибок, ніж якщо ви розбіжитеся. Але розбігтися перед стрибком і справді буває страшно. І ось якраз через те, що ми схильні вибирати поганий мир замість хорошої війни - багато пар і розпадаються просто через накопичені образ, непорозуміння, страх заявити про свої бажання",-пояснила Репяхова.



"Як важливо говорити, як важливо чути! Цьому я довгі роки вчила свого чоловіка. Йдемо далі! До наших цілей і мрій", - оптимстично запевнила вона.

Пізніше Катерина написала, як просуваються її справи з судновим позовом проти колишньої дружини Віктора Павліка Лариси Созаєвої. Вона подала на жінку до суду за образи честі і гідності, але позов повернули на доопрацювання.

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)

"Мені повернули позов через те, що не було перекладу прямої мови відповідача. Тепер переклад є", - запевнила Репяхова. "Завтра знову суд", - уточнила вона.