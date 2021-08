Спекотна Африка посеред столиці: як пройшов масштабний фестиваль White Nights Festival. Africa

Гостей заходу зустрічали всі атрибути африканського контитенту, здатні занурити в його атмосферу: племінні танці, чаруючий декор в кожному куточку локації, тематичні фотозони на будь-який смак, захоплюючі дух інсталяції та арт-твори.

На серпневому White Nights можна було відчути і побачити Африку на всіх локаціях. В першу чергу, біля 7 великих музичних сцен, кожна з яких мала особливу, свою енергетику, дивувала оригінальним дизайном і звучала своїми жанрами.

Грандіозна Main Stage з всевидячим очима тварин радувала виступами наживо. Так, 13 серпня там навели галасу зірки " Євробачення "-український гурт Go-A." ми вперше на такій модній тусовці, і вона нам дуже подобається", - заявила зі сцени вокалістка Катерина Павленко.

14 серпня на Main Stage розгойдав шаленим дабстепом DUB FX. Його так надихнула пануюча атмосфера, що він пообіцяв неодмінно повернутися сюди: "Київські" ночі " - це було просто неймовірно! Я дуже радий і гордий, що тут побував. Побачимося зовсім скоро - на грандіозній вечірці наступного року".

Фантазійна Backyard Stage приваблювала декором з автентичними африканськими орнаментами, а також гучними виступами хедлайнерів фестивалю.

13 серпня там запалила засновниця гамбурзького клубу Ego - MAGDALENA. А 14 -з блиском виступив родоначальник електроклеша DJ HELL. Насолодиться його сетами зібрався натовп гостей, які дослухали легенду до кінця і ще довго не розходилися.

На Special Stage гриміли сети від легендарних першовідкривачів Drum'n'bass і Trance в Україні.

Нагадує своїм виглядом намет Green Stage порадувала любителів реггі, соулу і фанку.

До слова, White Nights ще фешн-фестиваль

13 серпня на головній сцені відбувся видовищний фешн-перформанс французького дизайнера Мікеланджело Сала. Він показав на White Nights оригінальний одяг в афро-японському стилі, а також відсвяткував на "Білих ночах" свій день народження!

Так, на фестивалі відбувся справжній перформанс: моделі виходили на Main Stage під барабанні ритми, а завершували дійство біля входу на фестиваль в шаленому африканському танці.

Африку в мистецтві показали кращі Українські сучасні художники

Наприклад, Єгор Лемзяков з творами серії The Rumble in the Jungle; Дем'ян Феєрій з раотами в стилі діджитал-колаж; MISHA KUSH і його історії про голуб Валері; Лілія Кувалдіна з картинами серії COLOR; Сергій Рожин з медиаторским проектом "Раби Малевича"; Серж Пайє з роботами під назвою "Сміття, що надихає" та інші відомі отвечественные митці різних жанрів.

До слова, їх роботи можна було купити прям на фестивалі, що і зробили деякі гості.

White Nights Festival. Africa порадував спортивними подіями

Прямо на фестивалі проходив фінал чемпіонату України з баскетболу 3х3. А після заходи можна було поспостерігати за данк-контестом.

Безсумнівно, видовищний White Nights Festival. Africa не змогли пропустити українські зірки. Серед гостей можна було побачити хореографа та суддю "Танців з зірками" Влада Яму, музиканта Олега Скрипку, відому блогерку Софію Стужук, співачку Alloise, актора и блогера Богдана Буше, блогера, прдюсера та музиканта Руслана Кузнєцова, зірок проекта "Топ-модель по-українськи" Дмитра Топоринського та Ясю Крутову та єкс-кчатника цього ж проекту, блогера Сергія Стоуна.

