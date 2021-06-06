Чекали один одного багато років: TAYANNA розсекретила коханого і здивувала їх історією знайомства

Пара встигла з'їздити на Балі, а ось знайомство закоханих відбулося в ... соцмережі!

"Так вийшло, що ми просто з ним познайомилися через Instagram, а потім побачилися, і це така дуже доленосна зустріч, після якої ми зрозуміли, що ми напевно чекали один одного дуже багато років", — зізналася Тетяна.

Відносини у молодих людей серйозні, але про весілля поки мова не йде. Втім, Олександр вже зміг підкорити серце сина артистки - Даніеля і навіть подружився з хлопчиком. Чоловік вибрав делікатну тактику і особливий підхід.

"Олександр дуже мудрий чоловік і він не поспішає входити в сім'ю з головою, налягати на сина якимось там своєю увагою. Він каже, що всьому свій час, вони знайомі. Даніель знає все, він його дуже поважає, любить, і, в принципі, у них дуже класні і дружні стосунки", - поділилася TAYANNA.