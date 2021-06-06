Ждали друг друга много лет: TAYANNA рассекретила любимого и удивила их историей знакомства

Пара успела съездить на Бали, а вот знакомство влюбленных произошло в …соцсети!

"Так получилось, что мы просто с ним познакомились через Instagram, а затем увиделись, и это такая очень судьбоносная встреча, после которой мы поняли, что мы наверняка ждали друг друга очень много лет", — призналась Татьяна.

Отношения у молодых людей серьезные, но о свадьбе пока речь не идет. Впрочем, Александр уже смог покорить сердце сына артистки – Даниэля и даже подружился с мальчиком. Мужчина выбрал деликатную тактику и особый подход.

"Александр очень мудрый мужчина и он не спешит входить в семью с головой, налегать на сына каким-то там своим вниманием. Он говорит, что всему свое время, они знакомы. Даниэль знает все, он его очень уважает, любит, и, в принципе, у них очень классные и дружеские отношения", - поделилась TAYANNA.