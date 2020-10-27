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Бажання не відбито: Петрожицкая зробила несподівану заяву про Танці з зірками 2020

Новость на русском → Вівторок 27 жовтня 2020 12:39
Бажання не відбито: Петрожицкая зробила несподівану заяву про Танці з зірками 2020 Дарина Петрожицкая та Ігор Гелуненко (фото: instagram.com/petrozhitskaya)
Автор: Ольвія Агаркова

Актриса зважилася на відверте зізнання

Дар'я Петрожицкая засмутила прихильників своїм рішенням залишити шоу Танці з зірками 2020, на те у актриси були вагомі причини. Дівчина так полюбилася глядачам, що вони не хотіли її відпускати, частина прихильників самого танцювального проекту країни почала обурюватися. Втім, Даша вдячна за досвід, отриманий на шоу, хоч і зізнається, що участь далася їй не просто. Про це вона розповіла в Instagram.

Актриса подякувала всіх причетних до створення проекту і поділилася емоціями.

"Я вдячна всьому, що зі мною було на Танцях з зірками 2020. Це школа життя, і я її пройшла. Тепер це ще один шматочок моєї біографії. Я вдячна знайомствам і людям ,вчителям і колегам по проекту.Танцювати - складно, але це дуже круто! Бажання не відбито! Я вдячна Ігорю за пиріжок, терпіння, підтримку і партнерство", - зазначила вона.

Бажання не відбито: Петрожицкая зробила несподівану заяву про Танці з зірками 2020

Бажання не відбито: Петрожицкая зробила несподівану заяву про Танці з зірками 2020

В дев'ятому прямому ефірі Даша сама вирішила покинути шоу (фото: instagram.com/petrozhitskaya)

Дівчина не шкодує, що сама покинула проект, адже її щільний графік не давав можливості ґрунтовно готуватися до недільного прямих ефірів. Тим більше актриса перенесла коронавірус і, незважаючи на діагноз, все одно танцювала для шанувальників навіть під час самоізоляції. Також зараз Петрожицкая задіяна на зйомках продовження улюбленого глядачами серіалу "Папік-2".

Бажання не відбито: Петрожицкая зробила несподівану заяву про Танці з зірками 2020

Даша подякувала шанувальникам за підтримку їх пари з Ігорем (фото: instagram.com/petrozhitskaya)

"Я вважаю, що це правильний вчинок, і я все зробила правильно. Все-таки "Папік 2" повинен бути крутим, а в мене вже сили закінчуються. Я знаю, що можу танцювати набагато краще, ніж танцювала. Але мені здавалося, що я трохи виросла. Це правильне рішення, і вибачте мене ще раз. Це все заради вас", - запевнила Дар'я.

Нагадаємо, що раніше Ольга Сумська, яка показала спільний номер на Танцях з зірками 2020 з Дашею і Ігорем Гелуненко, викликала ажіотаж своїм поверненням на головний паркет країни.

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