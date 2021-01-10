Не було бажання жити: Катерина Кухар в сльозах заговорила ро втрату дитини

Катерину Кухар глядачі "Танців з зірками" звикли бачити іронічною і суворою, яка не боїться робити гострі і колючі зауваження українським селебрітіз на головному паркеті країни. Але за цим образом ховається тендітна та витончена жінка зі своєю особистою трагедією, про яку прима-балерина розповіла в одному з ефірів проекту. Вона втратила першу дитину, що стало величезним випробуванням для Катерини. Про те, що їй довелося пережити в складний життєвий період Кухар чесно розповіла телеведучій Маші Єфросиніній.

Відповідаючи на непрості для себе питання в рамках програми “Іспит" на YouTube, Катерина розплакалася.

"Це мій хрест. Багато жінок проходять через це випробування, я хотіла показати своїм прикладом, що і життя, і сенс на цьому не закінчуються. У мене довгий час не було бажання жити. Це була довгоочікувана дитина, первісток. Це була дівчинка, восьмий місяць. Це важко", - не стримала сліз Катерина.

Катерина Кухар зі сльозами на очах розповіла про втрату малюка (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Вона зазначила, що її одкровення отримало відгук у серцях багатьох жінок, які пережили подібне.

"Той фітбек, який я отримала від жіночої аудиторії, ті історії, які я читала, в подяку за надію, що все буде добре", - зазначила балерина.

Коли прима завагітніла знову, у неї з'явилася маса фобій і страхів. "Коли я ходила вагітна Тимуром, це для мене були найважчі дні в моєму житті. Я дуже боялася, я панічно боялася. Я хвилювалася, щоб ніде не захворіти. Мені здавалося, що я якийсь священний Грааль, який повинен стояти в чарівній колбі", - згадала вона.

Катерині складно далося особисте одкровення про дитину

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар зізналася, як ставиться до гострих зауважеть зірок в свою адресу.