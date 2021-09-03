Дружина Дмитра Комарова показала знаковий момент знайомства з коханим: щастя звалилося на голову

Рівно 5 років тому Олександра виграла конкурс краси "Міс Україна-2016" і тоді ж познайомилася з Дмитром, який був у складі журі.

На знімку усміхнена Кучеренко відображена в шовковій помаранчевій сукні і з короною на голові, а Комаров мило обіймає її за талію.

"У цей день рівно п'ять років тому. Подвійне щастя звалилося на голову", - підписала кадр красуня.

Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров вперше зустрілися в 2016 році на конкурсі "Міс Україна" (фото: instagram.com/aakucherenko)

На той момент Олександрі було 18, а ведучому "Світу навиворіт" трохи за 30.

Підписники залишили зірковій парі багато приємних слів.

Непогано так Дмитро собі дружину відхопив. Ви дуже красива пара. Щастя вам!

Найщиріші вітання. Безмежного Вам щастя, кохання і солодкого життя. Ви неймовірна пара

Красиві і талановиті обидва

Красива пара! Любові і благополуччя!

Ви чудові!!!

Красиві хлопці! Будьте щасливі

Які красиві

Ви дуже красива і гармонійна пара! Щастя і любові на багато років!

Варто відзначити, що їхні стосунки зав'язалися вже після конкурсу, коли вони почали спілкуватися на тему благодійних проектів.

Закохані приховували свій роман цілих два роки, причому навіть від близького оточення. Їм вдалося зберегти його в таємниці навіть на "Танцях з зірками 2017", де вони танцювали в парі. У червні 2019-го пара зізналася, що вони стали чоловіком і дружиною. Модель і телеведучий розписалися в Києві, а вінчання пройшло в Єрусалимі.