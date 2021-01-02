Дружина Джеджули розкрила справжню причину їх сварки і "пройшлася" по Каменських: сміх і гріх!

Вагітна екс-дружина Андрія Джеджули Юлія Леус спростувала слова шоумена про нібито ревнощі з її боку до Насті Каменських через їх скандальне спільне фото, а також різко висловилася про актора і ведучого, заодно "пройшовшись" і по знаменитій співачці.

Дівчина наголосила, що причиною сварки з чоловіком став зовсім не знімок, а домашнє насильство, через що напередодні Нового року вона потрапила до лікарні із загрозою втратити їх спільну дитину. Про це Юлія написала в Instagram в stories, відповідаючи на питання стурбованих підписників.

Леус розповіла, що зустрічала новорічне свято без Андрія, проте з донькою від першого шлюбу Ангеліною та її хлопцем.

"Цей чоловік не гідний зустрічати його зі мною!" - заявила Юлія.

Юлія Леус різко висловилася про Андрія Джеджулу та пояснила причину їх сварки (фото: instagram.com/stories/yla__yla)

Також дівчина зізналася, що серйозно задумалася остаточно порвати з ним стосунки, оскільки сумнівається, що зможе пробачити його поведінку, пророкує майбутню боротьбу за доньку після народження малечі, називає Джеджулу патологічним брехуном і звинувачує у багатьох інших "гріхах".

Дружина Андрія Джеджули Юлія Леус думає про повний розрив стосунків (фото: instagram.com/stories/yla__yla)

На уточнююче запитання одного з фоловерів про можливе почуття ревнощів до Каменських, Юлія назвала це фантазіями колишнього чоловіка і згадала, що нещодавно Джеджула в розмові з нею сам критично висловлювався про артистку.

Андрій Джеджула з Настею Каменських (фото: instagram.com/djedjula)

"Це ж смішно. Мій чоловік патологічний брехун. Всі, хто його знає, посміялися з цього. А ще він дуже дурний. Я вже три години перебувала в лікарні, як він виставляв фото з Настею з ДН, яке було два тижні тому. Він ще прийшов додому і розповідав, яке у неї поблизу старе і прищаве обличчя. Мені це не дуже цікаво було. А тут, виявляється, я приревнувала. Сміх і гріх!" - так відповіла Леус.

Юлія Леус "пройшлася" по Насті Каменських вустами Андрія Джеджули (фото: instagram.com/stories/yla__yla)

Раніше повідомлялося, що вагітна екс-дружина Джеджули потрапила до лікарні після одкровень про домашнє насильство.