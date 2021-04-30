Дружина Комарова підкорила чуттєвим танцем на березі моря (відео)

Для Олександри танці мають важливе значення в житті - вона довго займалася цим видом спорту і мистецтва, а також саме на паркеті "Танців з зірками" зав'язалися Їхні стосунки з Дмитром Комаровим.

Відео вона виклала на честь Міжнародного дня танцю, який відзначається 29 квітня. Танець Кучеренко виконала з танцюристом Віталієм Загоруйко.

"Румба. Танець... Пульс, биття серця, дихання. Танець - це ритм всього мого життя! Це величезна енергія, яка живить кожну клітинку тіла, дає сили рухатися, відчувати свободу і абсолютне щастя в моменті! І не потрібно слів, щоб це висловити - про все в танці говорить сама душа. Друзі, сьогодні особливий день-Міжнародний день танцю. І в це свято я хочу поділитися тим, що мене по-справжньому надихає і заряджає!" - поділилася Олександра.

Вона додала, що їм з партнером не вдалося виступити з цим танцем на фестивалі, і тоді вони вирішили створити такий ролик.

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"Це відео було знято рік тому, коли знову був оголошений карантин, і нам з моїм партнером @zagoruikovitalii не вдалося виступити з нашою постановкою, яку ми готували для танцювального фестивалю. Але ми знайшли інший варіант, який виконав мою давню мрію. Станцювати румбу прямо на березі Чорного моря! І звичайно, локацією для відео ми вибрали нашу головну перлину - прекрасну Одесу. Неймовірний пейзаж, Сонце перед заходом, шум моря і навіть дощ, який перед зйомкою підготував для нас пісок на пляжі - все склалося так, щоб в танці показати справжню красу! Тіла, душі і природи нашої країни, України, яка по-справжньому надихає", - розповіла Олександра.

Шанувальники прийшли в захват від танцю дівчини і засипали її компліментами в коментарях.