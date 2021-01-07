Дружина Ями розсекретила 3 складові сімейного щастя і заінтригувала святковим фото: тільки не питайте

Влад Яма і його дружина Ліліана – одна зі зразкових сімейних пар українського шоу-бізнесу. Мудра обраниця хореографа уміє підтримувати вогонь у стосунках, а Влад щиро вважає, що одружився на найкращій жінці на землі. У переддень Різдва Ліліана вирішила розсекретити три складові гармонії в стосунках пари.

Дружина судді "Танців з зірками" розкрила топ-3 секрети щастя з коханим, що тут же взяли на замітку шанувальники пари.



Першим пунктом йшло почуття гумору. "Ми розуміємо жарти, іноді навіть колючі у свою адресу, і можемо посміятися над вадами один одного. Розповісти про свій «епік феіл» і ще раз дружно посміятися", - зазначає Ліліана.



Ліліана знає, як зберегти сімейне щастя (фото: instagram.com/lilliya_yama)

"2.Відчувати, що ми на одній хвилі в будь-якій ситуації. Завжди діяти як одна команда.



3.Взаємоповага і прийняття того, чим займається кожен з членів сім'ї. Приймаючи всі недоліки і не намагаючись переробити один одного під себе", - підкреслила дружина Влада.

Пізніше вона опублікувала різдвяне фото біля величезної ялинки. На ньому Влад позує в зручному домашньому одязі босоніж. Ліліана ж виглядає ошатно і урочисто – в срібній сукні-міді з високим розрізом і човниках відтінку сільвер в тон вбрання. Дівчина виглядає засмаглою, а шимерний макіяж лише підкреслює відтінок шкіри.

Дружина Влада Яма показала оригінальне новорічне фото (фото: instagram.com/lilliya_yama)

"Хочу від Душі всім нам побажати здоров'я, миру і чудес. Щоб все у нас було Добре. І здійснилися всі наші заповітні мрії. З Різдвом Христовим! На фото я - бальниця, так вийшло. Тільки не питайте, чому Влад босоніж, а я в туфлях. І звідки засмага", - відразу попередила друга половинка хореографа.

Нагадаємо, що раніше Влад Яма з дружиною і сином розчулив повним щастям у новорічній фотосесії.