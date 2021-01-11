ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дружина Остапчука похвалилася осиною талією і вперше відверто розповіла про себе

Новость на русском → Понеділок 11 січня 2021 13:35
Дружина Остапчука похвалилася осиною талією і вперше відверто розповіла про себе Володимир Остапчук та Христина Гірник (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Lite

Володимир Остапчук та його друга дружина Христина відкриті для спілкування з шанувальниками, вони активно ведуть свої блоги в соцмережах і діляться останніми новинами з життя зіркової сім'ї.

Дружина Володимира, Христина Остапчук (Горняк) вирішила розповісти на особистій сторінці в Instagram про себе і написати не тільки біографічні дані, але і поділитися потаємними бажаннями і прагненнями. Жінка шоумена не приховує, що мріє про дітей, і сам ведучий неодноразово говорив, що хоче ще малюків – у Остапчука є двоє дітей від попереднього шлюбу з перекладачем Оленою Войченко (дочка Емілія і син Еван-Олександр).

До речі, стало відомо, що він поміняв житло через екс-дружину. Шоумен сподівався, що діти час від часу будуть проживати з ним і його новою обраницею, тому зважився на просторну квартиру, але коли екс-парі не вдалося домовитися, разом з Христиною Володимир перебрався у квартиру поменше.

Дружина Остапчука похвалилася осиною талією і вперше відверто розповіла про себе

Христина Гірник - життєрадісна і захоплена дівчина (фото: instagram.com/kristygor)

Але повернемося до обраниці ведучого. Христині 34 роки. Вона характеризує себе, як "щасливу і завзяту дівчину, дружину ( поки не маму двох янголяток), нотаріуса за професією, артистку в душі та люблячу життя людину".

Христина народилася на світ у Львові в 1986 році. "Народилася за 40 хвилин, що говорило вже тоді, про мій напір по життю! Потім дитинство і юність пройшли в місті Ужгород, де я вчилася в школі і перший курс Універу, а ще я була Міс школа, Міс Юрфак, Міс Універ і тд. Ох, коронована так коронована! І до речі, так! Короною перехворіла вже теж!" - з гумором підійшла до серйозної теми дружина Володимира.

Дружина Остапчука похвалилася осиною талією і вперше відверто розповіла про себе

Христина мріє стати момой двох діток (фото: instagram.com/kristygor)

Крім цього, у Крістіни є в запасі ще чимало знакових досягнень - кандидат в майстри спорту з бальних танців. "Хоча, судячи з того, яке я колода зараз на паркеті, все залишилося в далекому минулому як приємні спогади!" - самокритично прокоментувала дівчина.

Дружина шоумена працює по професії – у неї є приватна нотаріальна контора. Крім того, Христина задіяла в декількох власних творчих проектах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Володимир Остапчук Кристина Горняк
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Міста України піднялись на протест через тарифи на газ, люди перекривають траси
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Міста України піднялись на протест через тарифи на газ, люди перекривають траси