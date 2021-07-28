Дружина Павліка показала сміливе вагітне фото в сітчастому боді: не хотілося виставляти

Катерина позує в сітчастому боді зі стразами і спущеною лінією плечей, під ним – чорна білизна. Її волосся завите в природні локони і дівчина перекинула їх на одну сторону. У вухах – звисаючі сережки з камінням. Вона позує на стільці і тримається за значний животик, злегка посміхаючись.

"Під час вагітності не хотілося виставляти цю фотографію, а зараз, здається, прийшов час. Не вірю, що всередині мене мій Мишко. Сумую за вагітністю, прекрасний період життя. Але зараз все-таки краще", - зізналася дружина Павліка.

Катерина поділилася сміливим вагітним фото (instagram.com/repyahovakate)

Підписникам Катерини фото сподобалося - вони залишили компліменти під постом. "Можна і про сестричку думати", - зазначив один з коментаторів. "Ой, ні. Поки", - відреагувала дружина артиста, натякнувши на те, що в майбутньому не проти знову пізнати радість материнства