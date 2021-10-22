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Одружений або розлучений? Учасник "Холостячки 2" спантеличив одкровеннями про офіційну дружину і тут же все пояснив

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П'ятниця 22 жовтня 2021 09:47
Одружений або розлучений? Учасник "Холостячки 2" спантеличив одкровеннями про офіційну дружину і тут же все пояснив Роман Свечкоренко (фото: instagram.com/svechkorenko)
Автор: Styler

Проект "Холостячка 2" у розпалі – головна героїня Злата Огнєвіч вже встигла подарувати свій поцілунок двом учасникам, причому сталося це на подвійному побаченні! З трьома чоловіками співачка вирушила на Кіпр, змусивши інших претендентів на її серце нервувати. До слова, серед тих, хто залишився в будинку опинився і психолог Роман Свечкоренко, який встиг відкрити душу артистці і розповісти їй про трагічну сімейну історію. Новий випуск "Холостячки 2" обіцяє бути не менш спекотним на одкровення. Так, чоловікам доведеться пройти поліграф, після чого на світ спливе чимало таємниць. Наприклад, один з учасників виявиться ... офіційно не розлучений!

Про те, хто ж це, глядачам залишається здогадуватися. Але в мережі поповзли наполегливі чутки, що мова йде про Свечкоренко, а підігріло їх інтерв'ю психолога для YouTube-каналу "Олицька".

Так, Роман 10 років перебував у шлюбі з дівчиною на ім'я Ілона. У пари є спільна дочка Мія. На момент запису інтерв'ю Роман зізнався, що все ще формально одружений.

"Я подав на розлучення ще в кінці 2020 року. Ми не разом вже більше року, але ми не відразу подали на розлучення. Питання було не в тому, щоб помиритися, возз'єднатися, а щоб все було комфортно для нас двох. Щоб ми не сварилися, знайшли спільну мову, щоб не страждала дитина", - зазначив учасник "Холостячки 2".

Одружений або розлучений? Учасник &quot;Холостячки 2&quot; спантеличив одкровеннями про офіційну дружину і тут же все пояснив

Роман Свечкоренко обожнює дочку Мію (фото: instagram.com/svechkorenko)

Перше складне випробування молода сім'я пережила, коли їм було по 23 роки. Ілоні довелося пройти через складні пологи, після появи дочки її здолала депресія. Проблеми у пари були і на грунті ревнощів, каменем спотикання стали побутові питання. Молоді люди не змогли знайти компроміс і вирішили розійтися, зберігши тепле і шанобливе ставлення один до одного.

"Я втомився десь через років 5-6. Перші думки почали з'являтися, коли дочці було років зо три, після сильних конфліктів. Але у мене була і є шалена любов до дитини. І мені знадобився не один рік, щоб змиритися з цим", - зазначає Роман.

Роман розкрив правду про свій шлюб

В Instagram Stories Роман уточнив, що інтерв'ю було записано до його участі в проекті "Холостячка 2" і залишив питання з розлученням відкритим, заінтригувавши телеглядачів.

"Так, у травні цього року. Тому дати сказаного в інтерв'ю змінилися + на півроку", - прокоментував вихід програми зі своєю участю чоловік.

Одружений або розлучений? Учасник &quot;Холостячки 2&quot; спантеличив одкровеннями про офіційну дружину і тут же все пояснив

Скріншот (instagram.com/svechkorenko)

Нагадаємо, що раніше учасник "Холостячки 2" стоматолог Роман Васильєв розкрив правду про свій характер і поведінку.

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