Жінка-мрія: Сальма Хайек захопила пишними грудьми в сукні з екстремальним декольте

Сальма Хайєк показала архівне фото, на якому позує в розкішній вечірній сукні з відвертим декольте. Рожева, прикрашена невагомим шлейфом, вона відмінно контрастувала зі смаглявою шкірою спекотної актриси. В доповнення до образу їй підібрали блискучий клатч, у волосся вставили вишукані квіти... Виглядає Сальма просто неймовірно! Своєю чарівною усмішкою, а також спокусливими формами, які не могло приховати плаття, Сальма просто звела шанувальників з розуму.

Сальма на архівному фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Незважаючи на те що фото було зроблено в молодості актриси, вона отримала масу компліментів. Фанати 54-річної Хайєк захоплені її рідкісною красою, вмінням себе подати і арстистизмом, який проявляється навіть на червоній доріжці.

"Богиня", "Виглядаєш приголомшливо", "Милашка", "Гарненька", "Прекрасна", "Я так тебе люблю", "Я хочу бути твоїм хлопцем", "Гарна, як завжди", "Виходь за мене", "Вогонь", "Ти дуже гарна", - захоплюються фоловери вічно молодої знаменитості.

Раніше ми писали, що Сальма Хаєк довела: зараз вона виглядає не менш розкішно, ніж у молодості.