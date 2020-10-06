Жіночно і стильно: Леся Нікітюк приміряла трендові осінні луки на сторінках глянцю

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк стала головною героїнею осіннього номера глянцевого журналу Pink, а також знялася в атмосферній фотосесії для видання в стильних образах.

Результатом задоволена Леді Ле поділилася на своїй сторінці в Instagram. На першому фото зірка зображена на клумбі з квітковим вазоном і власне журналом в руках. На ведучій - зухвалий чорний шкіряний плащ з пікантним розрізом, колготки з візерунком та чорні черевики.

Після чого Нікітюк показала кадри з самої фотосесії, де вона позує в жіночних і ефектних луках.

Так, на обкладинці глянцю Леся постала в довгій сукні з квітковим принтом, поверх якої накинула ефектне темно-червоне пальто в стилі ретро з незвичайними рукавами. Трендовий осінній аутфит вона доповнила шкіряними чоботами карамельного відтінку.

Теледіва також нагладно показала, як красиво поєднувати шовкове плаття в білизняному стилі і светр з V-подібним вирізом бежевих відтінків. Цей образ вона доповнила ботильйонами і розпущеним волоссям.

Також Леся приміряла жіночне міні-плаття з оголеними плечима у поєднанні з грубими черевиками, і продемонструвала головний тренд осені 2020 - total denim look з ковбойськими чобітьми.

Леся Нікітюк знялася в стильній і атмосферній осінній фотосесії для глянцю в ефектних луках (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Я цієї осені дуже хочу розділити з тобою всі фарби світу і відчути кожну мить. Новий сезон – це завжди відчуття прийдешніх змін, і не тільки гардеробних. Томне очікування дива від кожного наступного дня, передчуття цікавих відкриттів – які ще сюрпризи підкине цей непередбачуваний 2020-й? Але восени вітер дме по-іншому, а значить, укутуємся в пледи, озброюємося запасом глінтвейну, беремо в руки свіжий випуск улюбленого журналу і чекаємо тільки хороших новин!" - прокоментувала Нікітюк.

Фолловери оцінили яскраві вбрання знаменитості і обсипали Лесю компліментами.

дуже стильно

2 образ ну просто СУЧАСНА КОРОЛЕВА ВІКТОРІЯ

Дуже гарні фото

У всіх луках-гарна

Хороша Леська

Ну красуня

А-ля Vogue

Ти наша улюблена

Шикарна!))

Королева!

Леся, як завжди - красуня

Леся Іванівна ти просто ракета бомба петарда

Шикарна жінка

Нагадаємо, раніше "гола" Леся Нікітюк розбурхала мережу "смачним" фото з блюдом раків біля гарячого чана.