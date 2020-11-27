Женя Кот зробив відверте зізнання про зради своєї колишньої коханої

Переможець Танців з зірками 2019 Женя Кот відверто розповів про минуле кохання і зраду, з якою йому довелося зіткнутися. Відомий український хореограф зізнався, що роман з екс-коханою Маріам Туркменбаєвою обірвався саме після того, як дівчина завела стосунки на стороні.

Про це 32-річний танцівник сказав в інтерв'ю в передачі "Зірковий шлях".

Євген і Маріам зустрілися на одному з талант-шоу - разом перемогли у проекті та полюбили один одного. Однак роман супроводжувався частими сварками, і стосунки були не простими.

Кот розповів, що дівчина дорікала його у лінощах - мовляв, він не розвивається. Також хореограф дізнався, що Маріам зраджувала йому з солістом Quest Pistols Антоном Савлєповим, хоча той у той час був одружений.

Соліст Quest Pistols Антон Савлєпов (фото: скріншот)

"Вони там загуляли. Не втримали дещо в штанях, от і все. Вона пішла, сказала, що я не розвиваюся, жила у подруги", - згадав Женя.

Також він розповів, що приходив з букетами квітів, намагався помиритися та обіцяв більше працювати над собою. Зрештою дівчина сама до нього повернулася, проте через два тижні бурхливих стосунків і пристрасних ночей між ними знову відчувся холодок.

Маріам Туркменбаєва (фото: скріншот)

Кот розповів, що після її повернення з концерту йому наснилося, як Маріам і Савлєпов займаються сексом.

"Я прийшов до неї у ванну, кажу: "Ось так і так". А вона відповіла: "Так, це так". На той момент я був готовий їй пробачити. Вона збиралася їхати на концерт. Я ходив, страждав. Вона приїхала, каже: "Ні", збирає речі", - згадав їх розрив Женя.

Пізніше з'ясувалося, що Савлєпов її підставив і вирішив залишитися з дружиною, а дружина, при цьому, знала про "пригоди" Антона, але пробачила йому.

Відео: Женя Кот розповів про зради своєї екс-коханої

Раніше повідомлялося, що переможець "Танців з зірками" Женя Кот розповів про трагедію в сім'ї.

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