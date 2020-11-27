Женя Кот сделал откровенное признание об изменах своей бывшей возлюбленной

Победитель Танцев со звездами 2019 Женя Кот откровенно рассказал о прошлой любви и измене, с которой ему пришлось столкнуться. Известный украинский хореограф признался, что роман с экс-возлюбленной Мариам Туркменбаевой оборвался именно после того, как девушка завела отношения на стороне.

Об этом 32-летний танцовщик сказал в интервью в передаче "Зірковий шлях".

Евгений и Мариам встретились на одном из талант-шоу - вместе победили в проекте и полюбили друг друга. Однако роман сопровождался частыми ссорами, и отношения были не простыми.

Кот рассказал, что девушка упрекала его в лени - мол, он не развивается. Также хореограф узнал, что Мариам изменяла ему с солистом Quest Pistols Антоном Савлеповым, хотя тот в то время был женат.

Солист Quest Pistols Антон Савлепов (фото: скриншот)

"Они там загуляли. Не удержали кое-что в штанах, вот и все. Она ушла, сказала, что я не развиваюсь, жила у подруги", - вспомнил Женя.

Также он рассказал, что приходил с букетами цветов, пытался помириться и обещал больше работать над собой. В конце концов девушка сама к нему вернулась, однако через две недели бурных отношений и страстных ночей между ними вновь почувствовался холодок.

Мариам Туркменбаева (фото: скриншот)

Кот рассказал, что после ее возвращения с концерта ему приснилось, как Мариам и Савлепов занимаются сексом.

"Я пришел к ней в ванну, говорю: "Вот так и так". А она ответила: "Да, это так". На тот момент я был готов ей простить. Она собиралась ехать на концерт. Я ходил, страдал. Она приехала, говорит: "Нет", собирает вещи", - вспомнил их разрыв Женя.

Позже выяснилось, что Савлепов ее подставил и решил остаться с женой, а супруга, при этом, знала о похождениях Антона, но простила ему.

Видео: Женя Кот рассказал об изменах своей экс-возлюбленной

Ранее сообщалось, что победитель "Танцев со звездами" Женя Кот рассказал о трагедии в семье.

Также мы писали ранее, Кот раскрыл правду об отношениях с "холостячкой" Мишиной на "Танцах со звездами".