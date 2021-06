"Жесть!"Нікітюк показала, кого ховає під весільною сукнею і підкорила гарячим відео

Неординарний червоний костюм з брюками-шароварами і прозорою блузкою, міні-"травичка" ніжного м'ятного кольору, блискучий лук з прозорими штанами, розшитими стразами, і ніжно-ліловій блузці з рюшами, "рибальському" аутфіті, що складається з латексного боді і з ультрависокими ботфортами.

Вона дефілювала по коридору студії "Нового каналу" в білосніжному піджаку з об'ємним тисненням і шортах, доповнивши елегантно-кокетливий образ строгою крваткою. Але фурор справив останній образ Леді Ле - в розкішному пишному весільному платті, з-під спідниці якого з'явився... загадковий молодий чоловік!

"This is my look of the "Хто Зверху". Дивитися до кінця! Жесть! Першого, хто відпадає, як звати хлопця на відео – відлайкаю", - пообіцяла знаменитість.

Підписники Лесі кинулися навперебій пропонувати свої варіанти імен щасливчика, якому вдалося так впритул наблизитися до зірки.