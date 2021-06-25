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"Жесть!"Нікітюк показала, кого ховає під весільною сукнею і підкорила гарячим відео

Автор: Ольвія Агаркова

Леся Нікітюк в жарку пору радує шанувальників не менш гарячим контентом у своєму фотоблозі-мільйоннику. Так, знімки в прозорих вбраннях з Туреччини змінилися на фото в купальнику у дворі батьківського заміського будинку. Тепер же Леді Ле вирішила убити шанувальників наповал калейдоскопом своїх луків для зйомок шоу " Хто зверху?"

На особистій сторінці в Instagram Леся по черзі з'являється в ефектних вбраннях, один провокаційніше і оригінальніше іншого.

Неординарний червоний костюм з брюками-шароварами і прозорою блузкою, міні-"травичка" ніжного м'ятного кольору, блискучий лук з прозорими штанами, розшитими стразами, і ніжно-ліловій блузці з рюшами, "рибальському" аутфіті, що складається з латексного боді і з ультрависокими ботфортами.

Вона дефілювала по коридору студії "Нового каналу" в білосніжному піджаку з об'ємним тисненням і шортах, доповнивши елегантно-кокетливий образ строгою крваткою. Але фурор справив останній образ Леді Ле - в розкішному пишному весільному платті, з-під спідниці якого з'явився... загадковий молодий чоловік!

"This is my look of the "Хто Зверху". Дивитися до кінця! Жесть! Першого, хто відпадає, як звати хлопця на відео – відлайкаю", - пообіцяла знаменитість.

Підписники Лесі кинулися навперебій пропонувати свої варіанти імен щасливчика, якому вдалося так впритул наблизитися до зірки.

  • Яка класна
  • Завжди на позитиві
  • Леся вогонь в будь-якому луці
  • Круте відео і добірка, кінцівка - вогонь
  • Красуня наша довгонога!

Нагадаємо, що Леся Нікітюк показала яскраві фото зі святкування 40-річчя свого колеги та друга Сергія Притули.

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Леся Нікітюк