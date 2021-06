"Жесть!" Никитюк показала, кого прячет под свадебным платьем и покорила горячим видео

Неординарный красный костюм с брюками-шароварами и прозрачной блузкой, мини-"травка" нежного мятного цвета, блестящий лук с прозрачными штанами, расшитыми стразами, и нежно-лиловой блузке с рюшами, "рыбацком" аутфите, состоящем из латексного боди и с ультравысокими ботфортами.

Она дефилировала по коридору студии "Нового канала" в белоснежном пиджаке с объемным теснением и шортах, дополнив элегантно-кокетливый образ строгим ерным галстуком. Но фурор произвел последний образ Леди Ле – в роскошном пышном свадебном платье, из-под юбки которого появился… загадочный молодой человек!

"This is my look of the "Хто Зверху". Смотреть до конца! Жесть! Першого, хто відпадає, як звати хлопця на відео – відлайкаю", - пообещала знаменитость.

Подписчики Леси бросились наперебой предлагать свои варианты имен счастливчика, которому удалось так вплотную приблизиться к звезде.