Життя перевернулося: дружина Павлика розповіла про перший місяць синочка

Рівно місяць тому - 15 червня - молода дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова зробила його батьком в четвертий раз. У пари народився син Міша, який для самої дівчини став першою дитиною.
На честь першого ювілею малюка вона показала в Instagram свіже фото синочка і розповіла про його досягнення за перший місяць життя.
На зворушливому знімку відображена частина обличчя і тіла Михайла і його маленька ручка, за яку тримаються руки мами і тата.
Катерина Репяхова зворушила знімком місячного сина (instagram.com/repyahovakate)
Катерина поділилася, як змінився малюк за свій перший місяць.
"Дорогий наш синочок! Сьогодні тобі один місяць. Місяць щастя і любові. Наше життя перевернулося. Ми в любові. Ти подарував нам стільки нових відчуттів і емоцій. Ми для тебе зробимо все. За 4 тижні ми: виросли на 3 см, набрали 1.600 кг", - розповіла горда мама.
Серед досягнень малюка вона також виділила наступні.
Користувачі мережі засипали молоду маму привітаннями і душевними побажаннями її синочку.
Нагадаємо, що зараз Катерина Репяхова разом з новонародженим Мішею, чоловіком і мамою подорожує по Закарпаттю. Таким чином вона вирішила боротися з післяпологовою депресією, ну а Павлик також дає концерти в деяких містах.