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Життя перевернулося: дружина Павлика розповіла про перший місяць синочка

Автор: Марина Настевич

Рівно місяць тому - 15 червня - молода дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова зробила його батьком в четвертий раз. У пари народився син Міша, який для самої дівчини став першою дитиною.

На честь першого ювілею малюка вона показала в Instagram свіже фото синочка і розповіла про його досягнення за перший місяць життя.

На зворушливому знімку відображена частина обличчя і тіла Михайла і його маленька ручка, за яку тримаються руки мами і тата.

Катерина Репяхова зворушила знімком місячного сина (instagram.com/repyahovakate)

Катерина поділилася, як змінився малюк за свій перший місяць.

"Дорогий наш синочок! Сьогодні тобі один місяць. Місяць щастя і любові. Наше життя перевернулося. Ми в любові. Ти подарував нам стільки нових відчуттів і емоцій. Ми для тебе зробимо все. За 4 тижні ми: виросли на 3 см, набрали 1.600 кг", - розповіла горда мама.

Серед досягнень малюка вона також виділила наступні.

  • "Любимо розглядати обличчя
  • Старанно намагаємося тримати голівку
  • Посміхатися
  • Реагуємо на звуки більш чуйно, ніж кілька тижнів тому
  • Фокусуємо погляд на іграшці і стежимо за нею в русі
  • Їмо грудне молочко вже не так довго, як раніше. Раніше їв більше години, зараз час скорочується
  • І з нетерпінням чекаємо нових досягнень нашого Мишка", - написала Репяхова.

Користувачі мережі засипали молоду маму привітаннями і душевними побажаннями її синочку.

Нагадаємо, що зараз Катерина Репяхова разом з новонародженим Мішею, чоловіком і мамою подорожує по Закарпаттю. Таким чином вона вирішила боротися з післяпологовою депресією, ну а Павлик також дає концерти в деяких містах.

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Виктор ПавликЕкатерина Репяхова