UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Жизнь перевернулась: жена Павлика рассказала о первом месяце сыночка

Автор: Марина Настевич

Ровно месяц назад - 15 июня - молодая жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова сделала его отцом в четвертый раз. У пары родился сын Миша, который для самой девушки стал первым ребенком.

В честь первого юбилея малыша она показала в Instagram свежее фото сыночка и рассказала о его достижениях за первый месяц жизни.

На трогательном снимке запечатлена часть лица и тела Михаила и его маленькая ручка, за которую держатся руки мамы и папы.

Екатерина Репяхова растрогала снимком месячного сына (instagram.com/repyahovakate)

Екатерина поделилась, как изменился малыш за свой первый месяц.

"Дорогой наш сыночек! Сегодня тебе один месяц. Месяц счастья и любви. Наша жизнь перевернулась. Мы в любви. Ты подарил нам столько новых ощущений и эмоций. Мы для тебя сделаем всё. За 4 недели мы: выросли на 3 см, набрали 1.600 кг", - рассказала гордая мама.

Среди достижений малыша она также выделила следующие.

  • "Любим рассматривать лица
  • Усердно пытаемся держать головку
  • Улыбаемся
  • Реагируем на звуки более чутко, чем несколько недель назад
  • Фокусируем взгляд на игрушке и следим за ней в движении
  • Кушаем грудное молочко уже не так долго, как раньше. Раньше кушал больше часа, сейчас время сокращается
  • И с нетерпением ждём новых достижений нашего Мишутки", - написала Репяхова.

Пользователи сети засыпали молодую маму поздравлениями и душевными пожеланиями ее сыночку.

Напомним, что сейчас Екатерина Репяхова вместе с новорожденным Мишей, мужем и мамой путешествует по Закарпатью. Таким образом она решила бороться с послеродовой депрессией, ну а Павлик также дает концерты в некоторых городах.

Читайте LITE в Google News
Виктор ПавликЕкатерина Репяхова