Зимовий відпочинок під час пандемії: де проводять свята українські зірки

Пандемія коронавірусу змінила звичні плани українських зірок і їх поїздки на фешенебельні курорти. Зараз для українців відкриті кілька теплих країн, але чи їдуть туди артисти українського шоубізнесу?

У сюжеті ТСН розповіли, де проводять новорічні канікули українські селебріті. Наприклад, чоловік прими-балерини Катерини Кухар забронював для сім'ї відпочинок в Карпатах.

"Наші друзі запросили нас пожити в їх будинку в Карпатах. Можливо, якщо буде повний локдаун, ми поїдемо туди кататися на лижах", - розповіла Катерина Кухар.

Традиційно свою зимову відпустку проводить у Карпатах і актриса театру і кіно Ольга Сумська з чоловіком і донькою. Цей рік для зіркової пари не став винятком. Сім'я публікує з Карпат відео і фото святкового відпочинку.

Співачка Надя Дорофєєва з чоловіком співаком Володимиром Дантесом вирушили на Балі. Там вони відпочивають з сім'єю відомих українських рестораторів Кацуріних. Кожен день у парочки в соцмережах з'являються свіжі фото і відео з райського острова.

Де гуляють українські зірки на новорічні свята

Як ми раніше писали, Юлія Саніна з чоловіком віддалися почуттям прямо посеред пустелі.