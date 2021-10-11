Якби я тільки знала: дружина Павліка зробила зізнання про відпочинок з сином у Туреччині

Дружина Павліка в топі і довгою строкатою легкої спідниці в природних тонах прогулялася по пірсу, тримаючи на руках синочка. Вона кружляє малюка і посміхається в камеру.

"П'ятий день нашого відпочинку. Ми повністю адаптувалися. Мішенька спить по дві години і довше. Їздить, гуляє в колясці. Як і раніше все уважно розглядає. У басейні отримує задоволення. Якби я тільки знала в перші дні, що це питання часу, я б так не переживала", - зізналася дружина співака.

Вона додала, що погода на курорті стоїть відмінна. "Зараз дуже комфортні вечори по температури. І вдень досить жарко, коли виходиш з води", - поділилася подробицями Катерина.

За прогнозом з вівторка в Анталію прийдуть дощі, але зіркова сім'я не сумує – все одно в теплій Туреччині їм комфортніше, ніж в осінньому прохолодному Києві.

Підписники Катерини були зворушені відео мами і синочка.