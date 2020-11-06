Знаю всі пісні напам'ять: дружина Павлика зізналася в таємній пристрасті до російського шансону

Нова дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова відчуває небувалу пристрасть до російського шансону. Дружина українського артиста обожнює покійного Михайла Круга і навіть знає всі її пісні напам'ять. Про це вона розповіла в Instagram-stories, коли відповідала на запитання своїх підписників.

Коли її запитали, чи любить вона композиції Михайла Круга, Катерина відповіла, що: "Сказати люблю, це нічого не сказати, я знаю всі пісні напам'ять".

Трохи пізніше Катерина виклала в сторіз фото цього чернетки пісні Кола "Мадам".

Видно неозброєним оком, що Репяхова без розуму від лірики покійного шансоньє. Так, на одному з відео вона підспівує Михайлу Кругу. На другому з подружжя Павлика показує свою кімнату в Дніпрі, комод і ведмедя, якого їй подарував один хлопчик. Поряд з іграшкою стоїть портрет Михайла Круга, який їй дуже доріг.

Катерина Репяхова любить "блатні" пісні Кола

Відзначимо, що співак Михайло Круг сам ніколи не був кримінальним авторитетом і не сидів у в'язниці. У 2002 році його вбили у власному будинку.

Як ми раніше писали, дружина Павлика зробила визнання у річницю їхнього знайомства.

Нагадаємо, що раніше Катерина Репяхова знялася топлес і поділилася фото.