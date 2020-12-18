Зірка "Голосу країни" вразила різдвяною піснею: хочеться слухати і слухати

Переможниця шоу "Голос країни" Оксана Муха представила святкову сучасну колядку "Колискова", яка стала частиною масштабного різдвяно-новорічного проєкту "Кришталеві візерунки" від ресурсу MVUA.

Оксана Муха (фото: прес-служба співачки)

Музику до "Колискової" створив Ярослав Нудик, а слова написала талановита Олекса Стефанович.

"Я дуже радію таким проєктам. Важливо, що "Кришталеві візерунки" – україномовні! Так ми зберігаємо нову українську Різдвяну пісню для майбутніх поколінь. Так продовжуємо споконвічну традицію нашого народу – колядувати. І що ще тішить, що географія авторів та виконавців територіально охоплює усю Україну: від Львова – до Дніпра, від Луцька – до Одеси…" – говорить Муха.

Оксана Муха порадувала різдвяною піснею

Додамо, що "Колискова" також є частиною соціального проєкту "Казка на білих лапах", у рамках якого знаменита вокальна формація "Піккардійська Терція" заспівала із талановитими незрячими дітьми з усієї України.

Українці залишають під піснею захопливі коментарі:

Прекрасне виконання! Ніжно, як завжди, хочеться слухати і слухати

Шикарна колискова! Слова такі гарні... Я на словах "поки ти ще мій" плачу і не можу стриматися. І мелодія просто чарівна. А яке гарне виконання! Дякую Вам!

Так гарно і ніжно! Кришталевий голос!

На мою думку, одна з найкращих пісень в проєкті "Кришталеві візерунки". Той рідкісний випадок, коли зрозумілий музичний супровід не тільки не заважає виконавцю, але гарно доповнює та підсилює враження від композиції, при чому як в музичному сенсі, так і в технічному. Дякую за пісню!

Неймовірна! Дякую! Такий мир у душі і в серці!

Оксана Муха (фото: прес-служба співачки)

Зауважимо, що відразу після релізу пісні Муха вирішила подарувати шанувальникам української пісні гарні, теплі, святкові емоції. 4 січня у двох концертах між Новим роком та Різдвом на сцені Національного театру ім. М. Заньковецької у Львові співачка об’єднає в одній програмі як колядки та щедрівки, так і хіти: "Я піду в далекі гори", "Де ти тепер", "Гуцулка Ксеня", "Ніч яка місячна", "Шуміла ліщина", "Ворожка"...

"Живемо у непростий час – час глобальних змін: як зовнішніх, так і внутрішніх. Проте незмінним залишається потреба людини в любові, добрі, гарних, світлих емоціях. Різдвяні концерти та тури для мене й моєї команди стали уже доброю традицією. На жаль, цього року пандемія та карантинні обмеження не дозволять нам наколядуватися так, як це було у минулі роки… Але я впевнена, "Зимові концерти" 4 січня в моєму рідному Львові стануть для тих, хто прийде, чудовою віддушиною. Будуть і коляда, і наша давня щедрівка, і ті найкращі українські пісні, які творять нас, українців. Наспіваємося від душі!" – каже Оксана.

Пісні Оксани Мухи давно люблять в Україні

Раніше Оксана Муха у великому інтерв'ю нашому виданню розповіла про "Кришталеві візерунки", Дана Балана і ідеальну країну.

Нагадаємо, нещодавно переможець "Голосу країни" і "Шансу" Павло Табаков теж подарував українцям пісню про щасливе Різдво.