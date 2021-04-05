Зірка "Школи" розлютила українців, Кароль та Балан знову разом: топ скандалів тижня

Тіна Кароль та Дан Балан знову разом

Тіна Кароль та Дан Балан - один з найзагадковіших "союзів" українського шоу-бізнесу. Пару не раз викривали в взаємній симпатії і "зводили" в пресі. А музиканти тільки підливають масла у вогонь і підіграють чутки, але заяв не роблять. Нове "возз'єднання" пари сталося на днях. У неділю, 4 квітня, відбувся черговий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни", куди феєрично і несподівано повернувся тренер-переможець Дан Балан. Співак постав у новому амплуа - він буде зоряним радником судді Тіни Кароль. Поява його на проекті викликала бурхливу реакцію глядачів. "Дан і Тіна поруч, наші глядачі їх бачать разом, їм буде про що поговорити", - підтримав захоплення публіки ведучий Юрій Горбунов. Що ж, подивимося, як будуть розвиватися відносини знаменитостей.

Тіна знову возз'єдналася з Даном (фото: instagram.com/tina_karol)

Названо ім'я людини, яку Меган Маркл звинуватила в расизмі

Стало відомо, кого з королівської сім'ї Меган Маркл звинувачувала в расизмі у своєму гучному інтерв'ю. Так, колір шкіри новонародженого цікавив принцесу Анну, дочку королеви Єлизавети. Але при цьому біограф королівської сім'ї підкреслює: дружина принца Гаррі неправильно витлумачила слова принцеси. Дійсно, дочка Єлизавети II була проти шлюбу Гаррі з Меган і навіть намагалася відрадити племінника від такого кроку. Але головним її побоюванням був зовсім не колір шкіри дитини, а те, що американка ніколи не зможе зрозуміти культурної спадщини Великобританії. Цю розмову принц Гаррі переказав Меган, і дівчина все неправильно зрозуміла, вирішивши, що принцеса Анна - расист.

Принцеса Анна (фото: Getty Images)

Санта Дімопулос розповіла правду про чоловіка

Санта Дімопулос поділилася з шанувальниками, як насправді будуються її вдносини. Темою розмови стало відчуття опори дівчини, яке вона відчуває в чоловікові. За словами Санти, такі питання її вкрай дивують, адже її головна опора - вона сама.

"І знаєте, у мене пішло чимало часу на те, щоб зрозуміти: не треба намагатися закрити чоловіком свої слабкі сторони, не треба намагатися знайти в своєму чоловікові відсутню опору і рішення всіх проблем. Чоловік - сильний, повноправний партнер і особа, що підходить вам за масштабом, - з'являється поруч тільки тоді, коли ви самі для себе стаєте таким же партнером. Я дуже люблю свого чоловіка. Поважаю його, захоплююся і приймаю повністю. Я також розумію, що моя цінність не залежить від того, заміжня я чи ні. Моя цінність - це я. Не варто знецінювати себе", - поділилася Санта.

Санта - сама собі опора (фото: instagram.com/santadimopulos)

Зірка "Школи" зробила нову скандальну заяву

Українська актриса серіалу "Школа" Ліза Василенко продовжує шокувати публіку своїми висловлюваннями. Раніше зірка, що переїхала в Росію, заявила, що повертатися в Україну не має наміру. А пізніше додала ще одну репліку у своєму YouTube каналі. Дівчина була обурена тим, що зіткнулася з хейтом через своє рішення переїхати.

"Захейтили. В плані патріотизму, типу проміняла країну, ля-ля-ля. Але я ніяк на це не реагую. Якщо чесно, я можу назвати таких людей тупими. Це тупість - судити людину за національністю, після того, куди він поїхав чи не поїхав..." - каже Ліза. Василенко додала також, що якщо б вона поїхала до Америки, з такою ненавистю не зіткнулася б. "Тільки через те, що Росія і Україна серуть*ся, то приплітають туди інших людей, які ніяк до цього не відносяться. Це ненормально", - додала вона. Наостанок дівчина заявила, що в Росії набагато більше можливостей для розвитку та якщо на те пішло, краще "здохнути там, ніж в Україні".

Дівчина висловилася про патріотів (фото: instagram.com/elizabethvasilenko)