Что за формы! Кайли Дженнер демонстрирует идеальное тело в соблазнительном платье

Кайли Дженнер надела черное платье с внушительным декольте со шнуровкой, а также откровенным вырезом по ноге. Младшая из сестер Кардашьян-Дженнер сумела подчеркнуть с его помощью все лучшие стороны своей фигуры: тонкую талию, роскошную грудь и аппетитные бедра.

Дополнили лук укладка легкими волнами, безукоризненный макияж и экстравагантный маникюр. Кажется, звезда подготовилась покорять красную дорожку. В таком виде Кайли отправилась на ужин, сопроводив свой выход многочисленным: "Что за ночь!".

В ответ она услышала массу комплиментов от фанатов, которые не могут насмотреться на роскошное тело Дженнер. "Огонь", "Что за аутфит!", "Что за тело!", "Так красива", "Чистое совершенство", - такими фразами наградили ее преданные фолловеры.



Кайли Дженнер обожает соблазнительные наряды (фото: instagram.com/kyliejenner)