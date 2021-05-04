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Если хочется выглядеть выше: стилист рассказала, как одеваться при маленьком росте

Автор: Татьяна Турчаникова

Это - вовсе не правила, которым нужно безоговорочно следовать. Просто для кого-то критично себя визуально вытянуть, а кому-то все равно. Если же вам хочется казаться выше, то есть определенные приемы, которые вам в этом помогут.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Аня Рыбкина.

Простые приемы, как казаться выше

  • Цветовая вертикаль: ничто так не увеличивает рост, как большие отрезки одежды одинакового или близких оттенков. Чем меньше вы разбиваете цветом фигуру на части, тем лучше.
  • Обувь в тон колготок или поясного изделия отлично вытягивает рост по той же самой причине.
  • Высокая или средняя посадка брюк и юбок. Низкая посадка сильно съедает рост и часто искажает пропорции.
  • Любые вертикали: полоски, стрелки, свисающие ленты будут визуально вытягивать и стройнить.
  • Черный низ / белый верх - не ваша история. Старайтесь избегать контрастных сочетаний.
  • Старайтесь заправлять топы и футболки в брюки или хотя бы подцепливать уголок (это удлиняет ноги).
  • Не стоит баловаться ремнями, которые сильно контрастируют с одеждой, это режет фигуру и создает горизонталь, которая нам не нужна.
  • Не уходите в гипероверсайз. Выбирайте полуприталенный силуэт и умеренно свободные вещи.
  • Выбирайте соразмерные сумки. С огромным шоппером в руках вы будете казаться еще меньше.
  • То же самое касается принтов. Цветы и цветищи будут создавать дисбаланс. Лучше выбрать более мелкий принт. То же самое касается геометрии.

Примеры, как стоит и как не стоит одеваться

Выбирайте сумки небольших размеров и однотонные костюмы.

Светлая обувь "удлиняет" ноги.

Не стоит носить контрастные ремни.

Как одеваться невысоким девушкам (фото: instagram.com/stylebox_page)

Напомним, что стилист рассказала, какие стрижки делать в 2021. Каре без челки и очень короткие волосы

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