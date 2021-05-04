Якщо хочеться виглядати вищою: стиліст розповіла, як одягатися при маленькому зрості

Це - зовсім не правила, яким потрібно беззастережно слідувати. Просто для когось критично себе візуально витягнути, а комусь все одно. Якщо ж вам хочеться здаватися вищою, то є певні прийоми, які вам в цьому допоможуть.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Аня Рибкіна.
Прості прийоми, як здаватися вищою
Колірна вертикаль: ніщо так не збільшує зростання, як великі відрізки одягу однакового або близьких відтінків. Чим менше ви розбиваєте кольором фігуру на частини, тим краще.
Взуття в тон колготок або поясного виробу відмінно витягує ріст із тієї ж самої причини.
Висока або середня посадка брюк і спідниць. Низька посадка сильно "з'їдає" ріст і часто спотворює пропорції.
Будь-які вертикалі: смужки, стрілки, що звисають, стрічки будуть візуально витягати зріст и робити вас стрункішою.
Чорний низ / білий верх - не ваша історія. Намагайтеся уникати контрастних поєднань.
Намагайтеся заправляти топи і футболки в штани або хоча б підчіплювати куточок (це подовжує ноги).
Не варто балуватися ременями, які сильно контрастують з одягом, це ріже фігуру і створює горизонталь, яка нам не потрібна.
Не йдіть в гіпероверсайз. Вибирайте напівприталений силует і помірно вільні речі.
Вибирайте відповідні сумки. З величезним шопером в руках ви будете здаватися ще меншою.
Те ж саме стосується принтів. Величезні квіти будуть створювати дисбаланс. Краще вибрати більш дрібний принт. Те ж саме стосується геометрії.
Приклади, як варто и як не варто одягатися
Обирайте сумки невеликих розмірів і однотонні костюми.
Світле взуття "подовжує" ноги.
Не варто носити контрастні ремені.
Як одягатися невисоким дівчатам (фото: instagram.com/stylebox_page)