Испортите любой образ: стилист рассказала, какие цвета точно нельзя сочетать

Среди огромного разнообразия цветов и цветовых схем существуют такие, которые смотрятся невыигрышно.
По мнению стилиста Катерины Ионовой, есть целых 6 цветовых сочетаний, которые выглядят просто-напросто некрасиво. В своем Instagram она объяснила, почему она так считает.
Неудачные цветовые сочетания
Очень контрастное сочетание, грубое. От него идет большая эмоциональная нагрузка.
Слишком уж это сочетание цветов ассоциируется со светофором.
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Если брать черный + серый или черный + коричневый, то еще ничего. Но втроем эти цвета делают друг друга "грязными" и скучными.
Тоже очень контрастное и слишком эмоциональное сочетание.
Красивое сочетание, когда смотришь на фото или картинке. Если представить в жизни такое сочетание, то целый день не выдержишь, устанешь.
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