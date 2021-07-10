UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Испортите любой образ: стилист рассказала, какие цвета точно нельзя сочетать

Автор: Татьяна Турчаникова

Среди огромного разнообразия цветов и цветовых схем существуют такие, которые смотрятся невыигрышно.

По мнению стилиста Катерины Ионовой, есть целых 6 цветовых сочетаний, которые выглядят просто-напросто некрасиво. В своем Instagram она объяснила, почему она так считает.

Неудачные цветовые сочетания

  • Фуксия + черный

Очень контрастное сочетание, грубое. От него идет большая эмоциональная нагрузка.

  • Желтый + зеленый + красный

Слишком уж это сочетание цветов ассоциируется со светофором.

Андре Тан показал топ стильных образов на лето на примере главной it-girl Голливуда Хайли Бибер

  • Коричневый + серый + черный

Если брать черный + серый или черный + коричневый, то еще ничего. Но втроем эти цвета делают друг друга "грязными" и скучными.

  • Салатовый или мятный + черный

Тоже очень контрастное и слишком эмоциональное сочетание.

  • Фуксия + желтый

Красивое сочетание, когда смотришь на фото или картинке. Если представить в жизни такое сочетание, то целый день не выдержишь, устанешь.

Раньше украинская актриса Виктория Варлей рассказала, как выглядеть стильно этим летом, простые советы.

Читайте LITE в Google News
стильмодастилистцвет