Испортите любой образ: стилист рассказала, какие цвета точно нельзя сочетать

Фуксия + черный

Очень контрастное сочетание, грубое. От него идет большая эмоциональная нагрузка.

Желтый + зеленый + красный

Слишком уж это сочетание цветов ассоциируется со светофором.

Андре Тан показал топ стильных образов на лето на примере главной it-girl Голливуда Хайли Бибер

Коричневый + серый + черный

Если брать черный + серый или черный + коричневый, то еще ничего. Но втроем эти цвета делают друг друга "грязными" и скучными.

Салатовый или мятный + черный

Тоже очень контрастное и слишком эмоциональное сочетание.

Фуксия + желтый

Красивое сочетание, когда смотришь на фото или картинке. Если представить в жизни такое сочетание, то целый день не выдержишь, устанешь.