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Даже с платьями и туфлями: стилист рассказала, с чем носить высокие носки летом 2021

Новина українською → Среда 28 апреля 2021 20:19
Даже с платьями и туфлями: стилист рассказала, с чем носить высокие носки летом 2021 Носки с туфлями - отличное сочетание (фото: instagram.com/forloveandlemons)
Автор: Татьяна Турчаникова

Мы не относимся к носкам всерьез. Они по-прежнему обитают где-то на периферии нашего модного сознания. Но в 2021 придется их "зауважать".

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.

"До недавнего времени носки были необходимым атрибутом, который отвечал за удобство и практичность. А не за градус стиля нашего образа. Но сегодня место носков в модной иерархии кардинальным образом изменилось. Мы учимся вписывать носки в свои гардеробы, создавать актуальные луки и играть с цветами и фактурами", - написала Зоя.

Стилист советует: если хочется подсыпать изюма и приправ в свой скучный лук, добавьте к нему пару носков и посмотрите, что получится.

С чем сочетать высокие носки в 2021

С джинсами

Даже с платьями и туфлями: стилист рассказала, с чем носить высокие носки летом 2021

С шортами.

Даже с платьями и туфлями: стилист рассказала, с чем носить высокие носки летом 2021

С шубой.

Даже с платьями и туфлями: стилист рассказала, с чем носить высокие носки летом 2021

С юбкой.

Даже с платьями и туфлями: стилист рассказала, с чем носить высокие носки летом 2021

С брюками.

Даже с платьями и туфлями: стилист рассказала, с чем носить высокие носки летом 2021

С кожаной юбкой.

​​​​​​Даже с платьями и туфлями: стилист рассказала, с чем носить высокие носки летом 2021

С костюмом.

Даже с платьями и туфлями: стилист рассказала, с чем носить высокие носки летом 2021

С тренчем.

Даже с платьями и туфлями: стилист рассказала, с чем носить высокие носки летом 2021

С чем носить носки в 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Смотрите также, какие солнечные очки будут в тренде летом 2021.

Раньше мы писали, какие украшения выбирать на лето: бисер, кожа, изысканные элементы.

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