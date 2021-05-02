Каре без челки и очень короткие волосы: какие стрижки делать в 2021

Неактуальная стрижка может испортить даже самый стильный и современный образ.
Об этом рассказала в своем Instagram стилист Татьяна Волкова.
Татьяна собрала подборку актуальных стрижек и причесок 2021. Она посоветовала забыть про косую челку и каре с челкой, а также рекомендует красить волосы в однотонный яркий цвет.
1. Каре. Каре в 2021 году актуальное короткое и без челки. Волосы можно перекидывать на любую сторону, окрашенные прядки приветствуются. А вот каре с челком и мелированием осталось в прошлом.
2. Многослойность. Стрижка в духе маллет будет актуальной, но внимательно посмотрите на примеры, как можно, а как не стоит стричь волосы.
3. Окрашивание. В тренде - яркие однотонные цвета, корни оставляйте темными.
4. Укладка конский хвост. Такую прическу делать нужно без начеса, никаких сложных кос, выбирайте классику и простоту.
5. Очень короткие стрижки. И, наконец, если стрижка, то это должна стрижка по максимуму, никаких полутонов.
Какую стрижку и укладку выбрать в 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)
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