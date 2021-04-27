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Изящные подвески и кольца из бисера: стилист рассказала, какие украшения в тренде летом 2021

Новина українською → Вторник 27 апреля 2021 18:06
Изящные подвески и кольца из бисера: стилист рассказала, какие украшения в тренде летом 2021 Украшения - тренды лета 2021 (фото: instagram.com/loganhollowell)
Автор: Татьяна Турчаникова

Украшения из барочного жемчуга, микса металлов, крупне, фактурные, массивные формы из прошлых сезонов - по-прежнему актуальны. Но есть определенные тренды, которые будут мегапопулярными в новом сезоне.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файила Эспиби.

Например, рассказала Файила, это будут чокеры. Но стилист подчеркнула, что это не те чокеры, которые все носили несколько лет назад. Это самые настоящие произведения искусства!

Какие украшения будут в тренде летом 2021

Кожаные браслеты - мы будем наблюдать триумфальное возвращение данной тенденции. Браслеты становятся тоньше.

Изящные подвески и кольца из бисера: стилист рассказала, какие украшения в тренде летом 2021

Украшения из бисера - очень летний, сезонный тренд - навевает радужные воспоминания, родом из детства.

Изящные подвески и кольца из бисера: стилист рассказала, какие украшения в тренде летом 2021Анклеты - тоже история на ближайшие три-четыре месяца (а потом откладываем до следующего лета).

Изящные подвески и кольца из бисера: стилист рассказала, какие украшения в тренде летом 2021

Кольца - выбираем дутые / из звеньев / печатки из 90-х годов / с логотипами или монограммами.

Изящные подвески и кольца из бисера: стилист рассказала, какие украшения в тренде летом 2021

Украшения, выполненные в миксе из металла и пластика или самостоятельно из пластика - смотрится простовато, но стоит, как крыло самолета.

Изящные подвески и кольца из бисера: стилист рассказала, какие украшения в тренде летом 2021

Изящные браслеты и подвески - тенденция на возвращение аккуратных украшений радует, похоже, дизайнеры и сами устали от оверсайза.

Изящные подвески и кольца из бисера: стилист рассказала, какие украшения в тренде летом 2021

Серьги-гвоздики с лого именитых модных домов - ну так, чтобы все знали, что вы располагаете финансами.

Изящные подвески и кольца из бисера: стилист рассказала, какие украшения в тренде летом 2021

Бомбические серьги с кристаллами - роскошное завершение любого вечернего образа.

Изящные подвески и кольца из бисера: стилист рассказала, какие украшения в тренде летом 2021

Чокеры - возвращение, пока неуверенное, я бы сказала, легкой поступью.

Изящные подвески и кольца из бисера: стилист рассказала, какие украшения в тренде летом 2021Украшения 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)

Смотрите также: как выбрать правильно длину брюк - советы стилиста.

Не пропустите: это не модно - стилист назвала прически, которые больше не в тренде.

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