​​​​​​Навіть з сукнями і туфлями: стиліст розповіла, з чим носити високі шкарпетки летом 2021

Ми не ставимося до шкарпеток всерйоз. Вони як і раніше живуть десь на периферії нашого модного свідомості. Але в 2021 доведеться їх "поважати".

"До недавнього часу шкарпетки були необхідним атрибутом, який відповідав за зручність і практичність. А не за градус стилю нашого образу. Але сьогодні місце шкарпеток в модній ієрархії кардинальним чином змінилося. Ми вчимося вписувати шкарпетки в свої гардероби, створювати актуальні луки і грати з кольорами і фактурами", - написала Зоя.

Стиліст радить: якщо хочеться підсипати родзинок і приправ в свій нудний лук, додайте до нього пару шкарпеток і подивіться, що вийде.

З чим поєднувати високі шкарпетки в 2021

З джинсами

З шортами.

З шубою.

Зі спідницею.

З брюками.

Зі шкіряною спідницею.

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З костюмом.

З тренчем.

З чим носити шкарпетки в 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)