Навіть з сукнями і туфлями: стиліст розповіла, з чим носити високі шкарпетки летом 2021
Ми не ставимося до шкарпеток всерйоз. Вони як і раніше живуть десь на периферії нашого модного свідомості. Але в 2021 доведеться їх "поважати".
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.
"До недавнього часу шкарпетки були необхідним атрибутом, який відповідав за зручність і практичність. А не за градус стилю нашого образу. Але сьогодні місце шкарпеток в модній ієрархії кардинальним чином змінилося. Ми вчимося вписувати шкарпетки в свої гардероби, створювати актуальні луки і грати з кольорами і фактурами", - написала Зоя.
Стиліст радить: якщо хочеться підсипати родзинок і приправ в свій нудний лук, додайте до нього пару шкарпеток і подивіться, що вийде.
З чим поєднувати високі шкарпетки в 2021
З джинсами
З шортами.
З шубою.
Зі спідницею.
З брюками.
Зі шкіряною спідницею.
З костюмом.
З тренчем.
З чим носити шкарпетки в 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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