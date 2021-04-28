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Навіть з сукнями і туфлями: стиліст розповіла, з чим носити високі шкарпетки летом 2021

Новость на русском → Середа 28 квітня 2021 20:19
Навіть з сукнями і туфлями: стиліст розповіла, з чим носити високі шкарпетки летом 2021 Шкарпетки з туфлями - відмінне поєднання (фото: instagram.com/forloveandlemons)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ми не ставимося до шкарпеток всерйоз. Вони як і раніше живуть десь на периферії нашого модного свідомості. Але в 2021 доведеться їх "поважати".

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.

"До недавнього часу шкарпетки були необхідним атрибутом, який відповідав за зручність і практичність. А не за градус стилю нашого образу. Але сьогодні місце шкарпеток в модній ієрархії кардинальним чином змінилося. Ми вчимося вписувати шкарпетки в свої гардероби, створювати актуальні луки і грати з кольорами і фактурами", - написала Зоя.

Стиліст радить: якщо хочеться підсипати родзинок і приправ в свій нудний лук, додайте до нього пару шкарпеток і подивіться, що вийде.

З чим поєднувати високі шкарпетки в 2021

З джинсами

Навіть з сукнями і туфлями: стиліст розповіла, з чим носити високі шкарпетки летом 2021

З шортами.

Навіть з сукнями і туфлями: стиліст розповіла, з чим носити високі шкарпетки летом 2021

З шубою.

Навіть з сукнями і туфлями: стиліст розповіла, з чим носити високі шкарпетки летом 2021

Зі спідницею.

Навіть з сукнями і туфлями: стиліст розповіла, з чим носити високі шкарпетки летом 2021

З брюками.

Навіть з сукнями і туфлями: стиліст розповіла, з чим носити високі шкарпетки летом 2021

Зі шкіряною спідницею.

​​​​​​Навіть з сукнями і туфлями: стиліст розповіла, з чим носити високі шкарпетки летом 2021

З костюмом.

Навіть з сукнями і туфлями: стиліст розповіла, з чим носити високі шкарпетки летом 2021

З тренчем.

Навіть з сукнями і туфлями: стиліст розповіла, з чим носити високі шкарпетки летом 2021

З чим носити шкарпетки в 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

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