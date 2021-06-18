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Почему возникают отеки ног и рук летом: нутрициолог назвала топ главных причин

Автор: Татьяна Турчаникова

Лето - пора легкости? Да, но не для тех, у кого в этот сезон появляется неприятное чувство тяжести, будто руки и ноги наливаются водой.

Нутрициолог Надя Андреева в своем Instagram назвала массу причин их появления. Часто избавиться от этой проблемы можно, поменяв образ жизни.

Причины возникновения отеков

  • Отеки в конечностях - это проблема циркуляции крови и лимфы: в Аюрведе такой вид дисбаланса называют "сладкая кровь", так как она становится слишком густой.⠀

Причина этому - дисбаланс Капхи и Питты, который чаще всего вызван едой с большим содержанием животных белков, соли и простых углеводов.

С точки зрения современной медицины, у отеков значительно больше причин:

  • Недостаток движения. Отеки чаще проявляются, когда мы сидим, стоим, особенно - когда долго находимся в одном положении.
  • Заболевания сердца, легких, печени, почек. В этом случае отеки - это симптом, на который стоит обратить внимание, чтобы можно было вовремя сдать дополнительные анализы и обратиться за консультацией к врачу.
  • Нарушенный баланс минералов и витаминов.

Чтобы ноги не отекали, измените питание или какие-то привычки, а лучше - проверьтесь у врача (фото: pexels.com)

Задержка воды, которая происходит в руках, голенях, области стоп, происходит из-за неправильного баланса натрия-калия, гормональных изменений, недостатка некоторых витаминов и минералов (в том числе, магния и В6).

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  • Воспалительные процессы. Может также происходить из-за воспалительных процессов, в том числе, аллергии, травмы, реакции на лекарства, которые влияют на водно-солевой баланс или давление. Обязательно изучите побочные действия вашего лекарства.

  • Сосуды и вены. Также отеки могут говорить о проблемах сердечно-сосудистой системы, которые могут привести к отекам в ногах, особенно у женщин после пятидесяти.

Раньше мы писали, чем лучше всего заменить сладкое летом, чтобы оставаться здоровыми и легкими.

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