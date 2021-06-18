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Чому виникають набряки ніг та рук влітку: нутриціолог назвала топ головних причин

Автор: Тетяна Турчанікова

Літо - пора легкості? Так, але не для тих, у кого в цей сезон з'являється неприємне відчуття тяжкості, ніби руки і ноги наливаються водою.

Нутриціолог Надя Андрєєва у своєму Instagram назвала масу причин їх появи. Часто позбутися від цієї проблеми можна, змінивши спосіб життя.

Причини виникнення набряків

  • Набряки в кінцівках - це проблема циркуляції крові і лімфи: в Аюрведі такий вид дисбалансу називають "солодка кров", бо вона стає занадто густою.⠀

Причина цього - дисбаланс Капхи і Пітти, який найчастіше викликаний їжею з великим вмістом тваринних білків, солі і простих вуглеводів.

З точки зору сучасної медицини, у набряків значно більше причин:

  • Недолік руху. Набряки частіше проявляються, коли ми сидимо, стоїмо, особливо - коли довго перебуваємо в одному положенні.
  • Захворювання серця, легенів, печінки, нирок. В цьому випадку набряки - це симптом, на який варто звернути увагу, щоб можна було вчасно здати додаткові аналізи і звернутися за консультацією до лікаря.
  • Порушений баланс мінералів і вітамінів.

Щоб ноги не набрякали, змініть харчування або якісь звички, а краще - перевіртеся у лікаря (фото: pexels.com)

Затримка води, яка відбувається в руках, гомілках, області стоп, відбувається через неправильнеий баланс натрію-калію, гормональних змін, нестачі деяких вітамінів і мінералів (в тому числі, магнію і В6).

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  • Запальний процес. Може також відбуватися через запальні процеси, в тому числі, алергії, травми, реакції на ліки, які впливають на водно-сольовий баланс або тиск. Обов'язково вивчіть побічні дії ваших ліків.

  • Судини і вени. Також набряки можуть говорити про проблеми серцево-судинної системи, які можуть привести до набряків в ногах, особливо у жінок після п'ятдесяти.

Раніше ми писали, чим найкраще замінити солодке влітку, щоб залишатися здоровими і легкими.

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