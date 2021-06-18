Чому виникають набряки ніг та рук влітку: нутриціолог назвала топ головних причин

Літо - пора легкості? Так, але не для тих, у кого в цей сезон з'являється неприємне відчуття тяжкості, ніби руки і ноги наливаються водою.
Нутриціолог Надя Андрєєва у своєму Instagram назвала масу причин їх появи. Часто позбутися від цієї проблеми можна, змінивши спосіб життя.
Причини виникнення набряків
Причина цього - дисбаланс Капхи і Пітти, який найчастіше викликаний їжею з великим вмістом тваринних білків, солі і простих вуглеводів.
З точки зору сучасної медицини, у набряків значно більше причин:
Щоб ноги не набрякали, змініть харчування або якісь звички, а краще - перевіртеся у лікаря (фото: pexels.com)
Затримка води, яка відбувається в руках, гомілках, області стоп, відбувається через неправильнеий баланс натрію-калію, гормональних змін, нестачі деяких вітамінів і мінералів (в тому числі, магнію і В6).
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Запальний процес. Може також відбуватися через запальні процеси, в тому числі, алергії, травми, реакції на ліки, які впливають на водно-сольовий баланс або тиск. Обов'язково вивчіть побічні дії ваших ліків.
Раніше ми писали, чим найкраще замінити солодке влітку, щоб залишатися здоровими і легкими.