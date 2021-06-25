На работу в пижаме: стилист рассказала о необычном тренде лета 2021

Даже в сочетании с кедами или кроссовками, пижамный костюм все равно привнесет в образ щепотку богемности, ведь, согласитесь, далеко не каждая девушка так свободна во взглядах и уверена в себе, чтобы включить костюм пижамного кроя в свой повседневный или вечерний гардероб. ⠀

Но, тем не менее, на дворе 2021 год, каждая может одеваться для себя, кайфовать от себя и при этом уважать чужой выбор.⠀

И по-деловому, и по-летнему: стилист показала топ лучших офисных образов на лето

Меня довольно часто спрашивают: а пижамные костюмы вообще еще в моде?

Пижамная мода лета 2021 (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Хочу внести ясность в эту тему - пижамный и бельевые стили (как и спортивный, например) существуют автономно и постоянно, но их составляющие и их стилизация видоизменяются под влиянием общих тенденций.

Что это значит - пижамный стиль, как категория, не может вдруг стать неактуальным. Точно так же, как не может вдруг полностью выйти из моды спортивный, либо какой-то другой стиль.

Какого цвета костюм выбрать

Под влиянием пандемии пижамный стиль стал встречаться все чаще и лет 5-7 назад пижамные костюмы были максимально пестрые и гламурные, то сейчас стилизация стала более кэжуальной, а сами костюмы более минималистичные (как в плане кроя, так и в плане цвета). Хотя если душа просит ярких красок - сдерживать себя тоже не стоит.

Как носить пижамный стиль летом 2021

Пижамный верх и "обычный" низ

"Тотал-пижама"

"Пижамы" ярких цветов

Как носить пижамный стиль летом 2021 (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)