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На роботу в піжамі: стиліст розповіла про незвичайний тренд літа 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Хочеться чогось незвичайного в одязі? Тоді чому б не вбратися... в піжаму?

Стиліст Яна Платонова у своєму Instagram розповіла, що для такого одягу досить володіти "богемністю" - і можна експериментувати!

Навіть у поєднанні з кедами або кросівками, піжамний костюм все одно привнесе в образ щіпку богемності, адже, погодьтеся, далеко не кожна дівчина така вільна в поглядах і впевнена в собі, щоб включити костюм піжамного крою в свій повсякденний або вечірній гардероб. ⠀

Але, тим не менш, на дворі 2021 рік, кожна може одягатися для себе, кайфувати від себе і при цьому поважати чужий вибір.⠀

І по-діловому, і по-літньому: стиліст показала топ кращих офісних образів на літо

  • Мене досить часто запитують: А піжамні костюми взагалі ще в моді?

Піжамна мода літа 2021 (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Хочу внести ясність в цю тему - піжамний і білизняні стилі (як і спортивний, наприклад) існують автономно і постійно, але їх складові і їх стилізація видозмінюються під впливом загальних тенденцій.

Що це означає - піжамний стиль, як категорія, не може раптом стати неактуальним. Точно так же, як не може раптом повністю вийти з моди спортивний, або якийсь інший стиль.

  • Якого кольору костюм вибрати

Під впливом пандемії піжамний стиль став зустрічатися все частіше і років 5-7 тому піжамні костюми були максимально строкаті і гламурні, то зараз стилізація стала більш кежуальною, а самі костюми більш мінімалістичні (як в плані крою, так і в плані кольору). Хоча якщо душа просить яскравих фарб - стримувати себе теж не варто.

Як носити піжамний стиль влітку 2021

Піжамний верх і "звичайний" низ

"Тотал-піжама"

"Піжами" яскравих кольорів

Як носити піжамний стиль влітку 2021 (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)

Раніше стиліст розповіла, який головний убір йде саме вам, від капелюшка до хустки.

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