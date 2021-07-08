Сияющая кожа и чувство легкости: нутрициолог рассказала, что лучше всего пить в жару

Летом, согласно Аюрведе, правит Питта-доша: горячая, быстрая, слегка маслянистая и легкая на подъем. Питта отвечает за метаболизм и пищеварение, поэтому стоит беречь тонкий кишечник и печень во время летних пикников и вечеринок. А еще - пить полезные для здоровья напитки.

Питта, которая наполняет энергией и энтузиазмом, но у нее есть и обратная сторона, рассказала нутрициолог Надя Андреева в своем Instagram.

Если не поддерживать питту в балансе, это может привести к вспышкам раздражения, гнева и проблемам с кожей.