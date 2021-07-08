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Сяюча шкіра і відчуття легкості: нутриціолог розповіла, що найкраще пити в спеку

Автор: Тетяна Турчанікова

Влітку, згідно Аюрведі, править Пітта-доша: гаряча, швидка, злегка масляниста і легка на підйом. Пітта відповідає за метаболізм і травлення, тому варто берегти тонкий кишечник і печінку під час літніх пікніків і вечірок. А ще - пити корисні для здоров'я напої.

Пітта, яка наповнює енергією та ентузіазмом, але у неї є і зворотна сторона, розповіла нутриціолог Надя Андрєєва у своєму Instagram.

Якщо не підтримувати Пітту в балансі, це може привести до спалахів роздратування, гніву і проблем зі шкірою.

  • Найпростіший і смачний спосіб підтримати баланс - це насолоджуватися ягодами і фруктами, побільше пити, особливо - морсів і настоїв і по можливості зайнятися плаванням замість спортзалу.

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Це напій сприяє поліпшенню травлення і підтримує роботу лімфатичної системи. Результат - ви виглядаєте здоровіше, відчуваєте себе легше, а шкіра просто сяє.

Ягоди та напої на основі ягід - найкращі літні супутники (фото: pexels.com)

Спосіб приготування:

  • У глечик або банку покладіть сезонні ягоди, листочки м'яти, базиліка, сік лимона або лайма, гілочку розмарину, яка прекрасно балансує Пітту.
  • Злегка пам'ятайте листочки і ягоди.
  • Залийте водою і дайте настоятися мінімум 1 годину.

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