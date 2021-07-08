Сяюча шкіра і відчуття легкості: нутриціолог розповіла, що найкраще пити в спеку

Влітку, згідно Аюрведі, править Пітта-доша: гаряча, швидка, злегка масляниста і легка на підйом. Пітта відповідає за метаболізм і травлення, тому варто берегти тонкий кишечник і печінку під час літніх пікніків і вечірок. А ще - пити корисні для здоров'я напої.

Пітта, яка наповнює енергією та ентузіазмом, але у неї є і зворотна сторона, розповіла нутриціолог Надя Андрєєва у своєму Instagram.

Якщо не підтримувати Пітту в балансі, це може привести до спалахів роздратування, гніву і проблем зі шкірою.