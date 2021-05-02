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Сіль життєво необхідна організму: нутриціолог розвіяла міфи про шкоду солі

Новость на русском → Неділя 02 травня 2021 17:04
Сіль життєво необхідна організму: нутриціолог розвіяла міфи про шкоду солі Сіль - шкідлива або корисна? (фото: instagram.com/happynadyaz)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ми часто чуємо, що проблема нашої дієти - занадто багато "солі, жиру і цукру". Але чи так це насправді? Наприклад, надмірна кількість цукру - це проблема, а ось жирів не варто уникати. А як щодо солі?

Про це міркує у своєму Instagram нутриціолог Надя Андрєєва.

Нутриціолог написала, що в кожному журналі або книзі про здоров'я можна прочитати, що сіль:

  • Викличе набряки
  • Піднімає кров'яний тиск
  • Шкодить серцю и викликає артрит.

Сіль життєво необхідна організму: нутриціолог розвіяла міфи про шкоду солі

Сіль - шкода чи користь? (фото: pexels.com)

"Вам неминуче нагадають обмежити споживання солі, прибрати сільничку зі столу і використовувати замість неї трави і спеції... Але що, якщо всі ці побоювання з приводу солі необгрунтовані?",- написала Надя.

Вона розвіяла деякі з найбільш поширених міфів про сіль.

"Навіщо нам сіль. Сіль життєво важлива для нормального функціонування нашого організму. Натрій і хлор, що в ній містяться, є ключовими для:

- балансу електролітів,

- підтримання правильного об'єму плазми,

- провідності між клітинами (щоб ви могли ясно мислити і рухати м'язами по команді),

- сіль також підтримує нормальний рівень кислотності в шлунку, забезпечуючи її хлором (пам'ятайте, що шлунковий сік - це соляна кислота),

- достатня кислотність шлункового соку необхідна для засвоєння мінералів і вітаміну B12, перетравлення білків і знищення патогенних бактерій.

Проте, в світі медицини і харчування широко поширена думка, що сіль - це те, що нам потрібно обмежити", - розповіла Андрєєва.

Нагадаємо, нутриціолог порекомендувала заморожувати залишки вечері - це допоможе економити гроші і їсти менше фаст-фуду.

Читайте також: коли краще їсти фрукти, до обіду або після.

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