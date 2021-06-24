Стилист показала простые приемы, как выглядеть стройнее при помощи одежды
Как выглядеть стройнее при помощи одежды (фото: instagram.com)
Лето - пора отпусков и фото для соцсетей! Конечно же, хочется выглядеть стройной и подтянутой как на вечеринке, так и в Instagram.
Оказывается, иногда для этого не нужно мучаться в спортзале, достаточно знать простые приемы в одежде.
Стилист Ольга Стильно-доступно показала в своем Instagram, какая одежда способна помочь вам візуально скинуть пару лишних кило.
Как выглядеть стройнее, простые лайфхаки:
- Смотрите на посадку, если она слишком низкая, она "съест" рост и, соттветственно, стройность.
- Монохромные образы - ваше все, если вы хотите казаться стройнее, колорблокинг иногда играет не в нашу пользу.
- Вертикальным линиям - "Да!", они вытягивают силуэт. А вот широкая полоска - полнит.
Простые лайфхаки: стилист показала, какие модели джинсов стройнят любую фигуру
- Откажитесь от обуви с ремешками на щиколотке.
Как выглядеть сройнее на фото и в жизни (фото: instagram.com/stilnodostupno)
Раньше мы писали, как краситься летом 2021, чтобы быть в тренде.