Стиліст показала прості прийоми, як виглядати стрункіше за допомогою одягу

Літо - пора відпусток і фото для соцмереж! Звичайно ж, хочеться виглядати стрункою і підтягнутою як на вечірці, так і в Instagram.

Виявляється, іноді для цього не потрібно мучитися в спортзалі, досить знати прості прийоми в одязі.