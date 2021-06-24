Стиліст показала прості прийоми, як виглядати стрункіше за допомогою одягу
Як виглядати стрункіше за допомогою одягу (фото: instagram.com)
Літо - пора відпусток і фото для соцмереж! Звичайно ж, хочеться виглядати стрункою і підтягнутою як на вечірці, так і в Instagram.
Виявляється, іноді для цього не потрібно мучитися в спортзалі, досить знати прості прийоми в одязі.
Стиліст Ольга Стильно-доступно показала у своєму Instagram, який одяг здатний допомогти вам візуально скинути пару зайвих кіло.
Як виглядати стрункіше, прості лайфхаки:
- Дивіться на посадку, якщо вона занадто низька, вона "з'їсть" ріст і, відповідно, стрункість.
- Монохромні образи - ваше все, якщо ви хочете здаватися стрункішою, колорблокінг іноді грає не в нашу користь.
- Вертикальним лініям - "Так!", вони витягують силует. А ось широка смужка - повнить.
Прості лайфхаки: стиліст показала, які моделі джинсів стрункішою будь-яку фігуру
- Відмовтеся від взуття з ремінцями на щиколотці.
Як виглядати стрункіше на фото і в житті (фото: instagram.com/stilnodostupno)
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