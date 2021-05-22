Трендовая диета: эндокринолог рассказала, кому подойдет фастинг

Интервальное голодание, фастинг, в последнее время стало особенно популярным. Есть список определенных продуктов, которые можно есть во время этой диеты.
Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.
Интервальное, оно же периодическое голодание, он же фастинг подразумевает прием пищи в ограниченный промежуток времени.
Схемы фастинга:
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Начинайте постепенно (фото: https://pixabay.com)
Если вы новичок в этой теме, то не нужно сразу голодать по 20 часов.
Перешли на 3 разовое питание? Начните с 12-14 часового воздержания от еды.
Это несложно и можно практиковать 3-4 раза в неделю.
ИГ 16/8 - более продвинутый уровень и следующая ступень. 1-2 раза в неделю вполне приветствуется.
В воду можно добавить лимонный сок или сок лайма (только их), несколько долек апельсина, огурца, ягод, имбиря, мяты для улучшения вкуса. Но не выдавливайте сок из других фруктов и не ешьте фрукты из воды. Также можно добавлять в воду винный или яблочный уксус (при отсутствии противопоказаний со стороны ЖКТ). Избегайте неестественных и искусственных подсластителей во время голода.
Допустимо добавить 1 чайную ложку сливок, кокосового, сливочного масла или MCT-масла, особенно тем, у кого есть проблемы с желчеоттоком.
Напомним, что врач рассказала, чем питаться, чтобы не было гиперпигнемнтации.